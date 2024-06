En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla invita a la población en general a salvar vidas a través de este acto de solidaridad, que no solo ayuda a pacientes en situaciones de emergencia, sino que es crucial para el tratamiento de algunas enfermedades, así como cirugías de alto riesgo.



El patólogo clínico y jefe del Banco de Sangre, doctor Ramón Antonio Rangel Berruecos, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) “Manuel Ávila Camacho”, detalló algunos de los requisitos de quienes desean donar tejido hemático de forma voluntaria:



Ø Tener entre 18 y 65 años.

Ø Pesar más de 50 kilos.

Ø No haberse realizado tatuajes, perforaciones o acupuntura en los últimos 12 meses.

Ø No padecer infecciones como hepatitis B o C, VIH-Sida, Enfermedad de Chagas o sífilis.

Ø No consumir drogas intravenosas o inhaladas.



Rangel Berruecos detalló que, además del Banco de Sangre en el Hospital de Especialidades, en la entidad se cuenta con centros de colecta en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”, el HGZ No. 35 “Cuautlancingo”, HGZ No. 23 “Teziutlán” y HGZ No. 15 en “Tehuacán”.

Estos centros son atendidos por personal médico capacitado que guía a los donantes a lo largo del proceso, garantizando su comodidad y seguridad en todo momento.



Enfatizó que los grupos sanguíneos más comunes son: O Rh positivo, A Rh positivo, B Rh positivo; y los más difíciles de conseguir son: AB negativo y positivo, O Rh negativo, A negativo y B negativo.



Cabe destacar que, además de salvar vidas, la donación permite regenerar la sangre al momento de la donación.



Si deseas saber en dónde puedes realizar este procedimiento, ponte en contacto con el Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social: https://bancodesangre.imss. gob.mx/apopsbs-publico/login



Donar contribuye favorablemente a la salud, uno de los objetivos es concientizar a la población sobre la necesidad constante de disponer de sangre cada vez más segura para salvar vidas.