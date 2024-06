El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla refuerza Campaña de Mastografía de forma continua; tiene como objetivo la detección y atención temprana del cáncer de mama para disminuir el índice de mortalidad en mujeres ante un diagnóstico tardío, por ello se realizan acciones en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención Médica.

Con el Programa PrevenIMSS, en las Unidades de Medicina Familiar, se promueve la autoexploración de mama en las mujeres a partir de los 20 años cada mes, el examen clínico anual a partir de los 25 años. Destacando realizarse el estudio de la mastografía cada dos años a partir de los 40 hasta los 69, informó el Coordinador Auxiliar de Salud Pública del IMSS en Puebla, doctor David Morán Sotelo.

Los estudios de mastografía se llevan a cabo en las 45 Unidades de Medicina Familiar a mujeres derechohabientes que se encuentren en el rango de edad mencionado, para ello es necesario que acudan a su unidad y soliciten el estudio.

También se cuenta con Unidades Móviles de mastografía que estarán visitando a las UMF, por lo que deben acercarse a los Módulos PrevenIMSS para brindarles las fechas en que el mastógrafo móvil estará realizando estudios.

Cuentan con estudios de mastografía de forma continua las Unidades de Medicina Familiar: No. 1 (Paseo Bravo), No. 2 (Boulevard 5 de mayo), No. 6 (Plaza San Pedro) y No. 57 (La Margarita).

Se brindan pláticas a mujeres de entre 40 y 69 años; se orienta sobre la técnica correcta para autoexplorarse las mamas y detectar a tiempo algún cambio de tamaño, forma, abultamiento, cambio de color, hundimiento en la piel o el pezón.

El Coordinador Auxiliar de Salud Pública indicó que cuando se detecta una paciente con sospecha de cáncer de mama, ya sea en primer o segundo nivel de atención, se envía a la especialidad de Oncología para iniciar tratamiento específico.

El funcionario explicó que el tabaquismo y alcoholismo son factores que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Recomendó como medidas preventivas realizar ejercicio regular 30 minutos al día, llevar una dieta alta en fibra que incluya verduras, frutas y cereales, son acciones que permiten el autocuidado para prevenir esta enfermedad.

Otras de las herramientas digitales que ofrece el IMSS es consultar la aplicación CHKT en línea, a través del dispositivo móvil y contestar un breve cuestionario sobre el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Es importante realizarse el estudio porque si detecta en una fase temprana, el tratamiento se brinda a tiempo, salvamos vidas y es menos invasivo. Por ello, la señora Guadalupe Valencia como derechohabiente de la UMF No.6, expresó “yo invito a las mujeres a realizarse su mastografía porque todo lo dejamos al último, hay que hacerlo por nuestra salud, por la familia, pero sobre todo por nosotras mismas”

La recomendación para las mujeres es acudir a su Unidad de Medicina Familiar para una detección oportuna de este padecimiento o bien, descartarlo, si es el caso. Las indicaciones es acudir con previo aseo, rasuradas, sin perfume, talco o desodorante.

El IMSS invita a las derechohabientes a acudir a los módulos PrevenIMSS para la exploración clínica de mama por parte del personal médico o de enfermería especializado y su chequeo general.