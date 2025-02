Se han alcanzado las 200 cirugías con el robot Da Vinci, albergado en la Clínica NaPro, especializada en medicina reproductiva restaurativa y salud ginecológica, con lo que este espacio se posiciona a la vanguardia de la tecnología y reafirma su compromiso con la salud femenina.

A través de este adelanto tecnológico, la Clínica NaPro ha realizado procedimientos robóticos de alta precisión sobre padecimientos como miomas uterinos, quistes y tumores de ovario, sangrado uterino anormal, endometriosis o histerectomía, permitiendo a pacientes, procedentes de todos los rincones de la República Mexicana y de América Latina, recuperar la salud y su vida regular.

Asimismo, se ha atendido a mujeres de países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Bolivia, Australia, Costa Rica, Argentina, Perú, Chile y Panamá, quienes han encontrado, en este tipo de procedimiento, una respuesta exitosa a diversas condiciones ginecológicas.

Bajo esta cirugía robótica de mínima invasión, un 90% de los procedimientos han sido conservadores, permitiendo a las mujeres conservar sus órganos completos y mantener la posibilidad de tener hijos en el futuro.

Clínica Napro detalla que, del total de las intervenciones realizadas con el robot Da Vinci, el 10% han sido histerectomías en mujeres que, por su edad o condiciones médicas, ya no deseaban tener más hijos, además, resaltó que el 100% de las pacientes se ha recuperado satisfactoriamente, reflejando la efectividad y seguridad de este procedimiento quirúrgico de última generación.

Se destacó, también, que esto ha sido posible gracias a la especialización y experiencia de los médicos ginecobstetras Joaquín Ruiz Sánchez, Víctor Manuel Topete Camarena y Miguel Ángel Domínguez Mena, quienes destacan las ventajas del Robot Da Vinci:

Mayor precisión: El robot permite realizar movimientos más precisos.

Menor invasión: Se realizan incisiones más pequeñas, lo que reduce el sangrado.

Recuperación más rápida: Se reduce drásticamente el riesgo de complicaciones o infecciones.

Menor dolor y cicatrices: Se produce menos trauma durante y después del procedimiento.

10 años de Clínica NaPro

Cabe destacar que, a lo largo de estos 10 años, Clínica NaPro ha acompañado a cientos de mujeres en su camino para restaurar su capacidad reproductiva, logrando que más de 1,000 recién nacidos vivos, de familias que experimentaban infertilidad, estén hoy en casa. Este compromiso con la salud reproductiva y el bienestar de las mujeres reafirma la misión de brindar una atención médica de excelencia basada en el valor de respeto a la vida.

“Hace muchos años comencé a sufrir de endometriosis, la cual llegó al punto que me impedía ir a trabajar. Acudía a Clínica NaPro y me recomendaron la cirugía con el robot Da Vinci para el procedimiento de histerectomía bilateral. Antes, durante y posterior a la operación todo el personal fue muy humano y respetuoso. Con la cirugía robótica el proceso fue muy rápido y sin complicaciones. A las pocas horas de que yo salí de la intervención quirúrgica me pude parar e ir al baño por mí misma”, indicó la arquitecta Angélica Pérez.

Las cirugías robóticas son solo una parte de lo que se realiza en Clínica NaPro, dentro del enfoque integral de la salud femenina, este año se lanza ELEVA, una innovadora iniciativa centrada en el bienestar de la mujer para descubrir y entender su propia naturaleza que incluye:

Educación sobre salud ginecológica

Wellness y bienestar emocional

Plataforma digital para acompañamiento personalizado

Un esfuerzo 360° que permitirá mejorar el proceso de autoconocimiento para brindar tratamientos médicos y quirúrgicos, basados en metodologías orgánicas efectivas, con el objetivo de restaurar la relación de la mujer con su propio cuerpo.