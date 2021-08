Se han completado con éxito las pruebas finales del telescopio espacial James Webb en las instalaciones de la empresa Northrop Grumman, informa la NASA. Las pruebas buscan garantizar que el observatorio científico espacial más complejo del mundo funcione tal y como se ha diseñado una vez esté en el espacio y ayude en la búsqueda de señales de vida extraterrestre.

Actualmente se están dando todos los pasos necesarios para preparar el aparato para transportarlo con seguridad a través del canal de Panamá hasta su lugar de lanzamiento en Kourou, Guayana Francesa, en la costa noreste de Sudamérica. Además, en el Centro de Operaciones de la Misión (MOC) se están llevando a cabo ensayos de lanzamiento en vivo con el objetivo de preparar el día del lanzamiento.

"El telescopio espacial James Webb de la NASA ha alcanzado un punto de inflexión importante en su camino hacia el lanzamiento con la finalización de la integración y las pruebas del observatorio (...) Estamos muy contentos de ver que Webb está listo para el lanzamiento y que pronto estará en ese viaje científico", dijo Gregory L. Robinson, director del programa Webb en la sede de la NASA en Washington.

✅ Milestone achieved: Our @NASAWebb Space Telescope has completed testing and is being prepared for shipping to its @ESA Spaceport launch site in French Guiana. Watch this time-lapse of the spacecraft being stowed for shipping: https://t.co/kUpggwPVY6 pic.twitter.com/nE2GTi0CbZ