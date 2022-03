El Telescopio Espacial Hubble de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) detectó la luz de una estrella que existió en los primeros miles de millones de años posteriores a la gran explosión de origen del universo (big bang), la estrella individual más lejana jamás vista hasta ahora.

El hallazgo estableció un "nuevo y extraordinario hito", señaló hoy la NASA.

La estrella recién detectada está tan lejos que su luz tardó 12 mil 900 millones de años en llegar a la Tierra, indicó la NASA.

Twinkle, twinkle farthest star ⭐@NASAHubble just smashed records by observing the farthest individual star ever seen. Its light took 12.9 billion years to reach us—so we're seeing how it looked when the universe was less than a billion years old!



