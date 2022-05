Tras varios meses de rumores en torno al futuro de la franquicia, esta semana la empresa de videojuegos Electronic Arts Inc (EA Sports) confirmó el fin de la saga FIFA, título de futbol ampliamente conocido en el mundo por su actualización anual desde 1993.

EA Sports' football video game franchise will be known as EA Sports FC from 2023 onward after the company failed to reach an agreement with FIFA on a new deal 🎮 pic.twitter.com/cn1U1ApvnW