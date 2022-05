Katya Echazarreta será la primera mujer mexicana en volar al espacio y la mujer americana más joven, al ser elegida por la empresa Blue Origin como parte de la tripulación de su misión NS-21.

La acompañarán cuatro turistas más: Evan Dick, (piloto), Jaison Robinson (cofundador de la empresa tecnológica Dream Variation Ventures), Victor Vescovoel explorador y cofundador de Insight Equity) y el brasileño Victor Correa Hespanha (ingeniero); con este último compartirá el "Efecto Perspectiva", que experimentan las y los cosmonautas durante los vuelos espaciales.

El objetivo de la misión, según la empresa, es inspirar a las futuras generaciones para perseguir carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para el beneficio de la Tierra.

