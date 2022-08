La NASA anunció este viernes que ha seleccionado 13 posibles regiones del Polo Sur de la Luna como potenciales futuros puntos de aterrizaje para su misión Artemis III, un proyecto cuyo objetivo es enviar astronautas otra vez a la Luna en 2025.

"Seleccionar estas regiones significa que estamos dando un gran paso para enviar de nuevo humanos a la Luna desde (la misión) Apolo", declaró Mark Kirasich, administrador asociado adjunto de la División de Desarrollo de la Campaña Artemis, en la sede de la NASA en Washington.

La NASA dijo que cada una de estas regiones está localizada dentro de los seis grados de latitud del Polo Sur lunar, una zona donde se cree que podría haber agua helada en los cráteres permanentemente ocultos, con acceso ininterrumpido a la luz del sol durante un periodo de seis días y medio, lo que se espera dure la misión Artemis III sobre la superficie lunar.

