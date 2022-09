Desde el inicio de TikTok, mucha es la polémica que hay en torno a sus términos y condiciones, sus avisos de privacidad, y la dinámica que hay dentro de la aplicación; a pesar de todo esto se ha mantenido como una de las plataformas con más número de usuarios que genera y consume contenido.

Esta app se ha vuelto una herramienta muy útil para tener mayor alcance de público, sin embargo, es esto mismo lo que ha traído quejas entre los usuarios, pues no todo lo que hay en sus videos y la información que se presenta es cierta.

También se han presentado casos de comentarios ofensivos o que invitan a la violencia.

Para atender estas situaciones, TikTok ha introducido en la red social el botón que permite indicar 'No me gusta', que está ya disponible a nivel global con el fin de relegar los comentarios que los usuarios consideren como irrelevantes o inapropiados.

El nuevo botón 'No me gusta' ha empezado su despliegue para toda la base de usuarios de la red social, como una herramienta más de moderación, que ayudará a la plataforma a descubrir potenciales contenidos con spam, troleos o discurso del odio.

Los usuarios podrán indicar que un comentario les parece inapropiado o irrelevante marcando el botón con el pulgar hacia abajo, o desmarcarlo si cambian de idea, como recogen en Engadget.

En cualquier caso, el recuento de los 'no me gusta' no será público para evitar el acoso o los ataques dirigidos organizados por grupos de usuarios.

El 'No me gusta' se probó en primera, junto con nuevas notificaciones dirigidas a los creadores, para que sepan que existen controles en la plataforma que permiten filtrar, bloquear y eliminar comentarios.

De esta forma los usuarios tendrán mejores herramientas para escoger lo que les gusta ver dentro de la plataforma, y poder enfatizar cuando un comentario o contenido no les gusta y TikTok detecte estos casos, y de ser necesario los elimine para hacer de esta red social algo más seguro.