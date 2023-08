El explorador de la misión Chandrayaan-3 de la India ha detectado indicios de la presencia de oxígeno y de varios minerales en la superficie lunar, informó hoy martes la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, siglas en inglés).

La sonda lunar descendió en el polo sur de la Luna el 23 de agosto.

La Espectroscopia de Descomposición Inducida por Láser (LIBS), una técnica utilizada a bordo del explorador Pragyan, detectó en la superficie lunar la presencia de minerales como hierro (Fe), titanio (Ti), manganeso (Mn), silicio (Si), cromo (Cr), calcio (Ca), aluminio (Al) y azufre.

Chandrayaan-3 Mission:



On August 27, 2023, the Rover came across a 4-meter diameter crater positioned 3 meters ahead of its location.

The Rover was commanded to retrace the path.



It's now safely heading on a new path.#Chandrayaan_3#Ch3 pic.twitter.com/QfOmqDYvSF