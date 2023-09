Google, el buscador más famoso del mundo cumple este 27 de septiembre 25 años de vida donde ha sido blanco de un cambio radical en la comunicación global y objeto de censura.

El motor de búsqueda más utilizado en el planeta nació el 27 de septiembre de 1998 de la mano de los estudiantes de la Universidad de Stanford Larry Page y Serguéi Brin.

En su primer cuarto de siglo, Google ha pasado de ser un proyecto innovador para su época, en una herramienta imprescindible para la humanidad, pues ofrece diversas opciones y recopila datos de forma incalculable.

“La realidad es que el Buscador nunca es un problema resuelto. Los desafíos evolucionan porque internet, como el mundo, está en constante cambio”, dijo Ricardo Zamora, director de comunicación de Google en México a Expansión.

El especialista destacó la trascendencia de Google en los últimos años como descifrar significados, conocer mapas, comprender imágenes y videos, así como hacer búsquedas seguras.

Google es de acceso gratuito para cualquier dispositivo que tenga conexión a internet en más de 150 idiomas y en más de 190 países.

Con motivo a su 25 aniversario, Google se celebró así mismo con un doodle (presentación) donde recordó su evolución de imagen con el paso de los años, dejando una apertura a la nostalgia para los millones de usuarios.

On our birthday, we’re celebrating the world’s endless curiosity. Thank you for 25 years. Search on. #Google25 → https://t.co/UfHygRFmoM pic.twitter.com/2e6msm2UlY