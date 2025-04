Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos, marcó un hito al realizar el primer vuelo espacial tripulado únicamente por mujeres en más de 60 años.

A bordo del cohete New Shepard viajaron la estrella del pop Katy Perry, Lauren Sánchez (prometida de Bezos), la periodista Gayle King de CBS, la productora Kerianne Flynn, la excientífica de la NASA Aisha Bowe y la activista Amanda Nguyen.

El vuelo despegó a las 9:31 a. m., hora de Nueva York, desde Texas, y duró aproximadamente 11 minutos, incluyendo una breve experiencia de ingravidez.

Durante el viaje, las astronautas disfrutaron de vistas impresionantes de la Tierra y la Luna. Perry, emocionada, cantó "What a Wonderful World" mientras flotaba en el espacio.

Al aterrizar, declaró: "Esta experiencia solo es superada por la de ser madre". Sánchez, por su parte, destacó la importancia de este vuelo para abrir camino a las mujeres en la exploración espacial, un objetivo que había anunciado en una entrevista con Vogue en 2023.

Celebridades y críticas

El evento contó con la presencia de Jeff Bezos, quien acompañó a Sánchez antes del despegue, así como de celebridades como Kris Jenner, Khloe Kardashian y Oprah Winfrey, quienes calificaron el momento como "muy inspirador".

Sin embargo, el modelo de turismo espacial de Blue Origin ha enfrentado críticas, como las de la actriz Olivia Munn, quien lo calificó de "glotono" en un contexto de dificultades económicas para muchos estadounidenses. Cabe destacar que Virgin Galactic, competidora de Blue Origin, cobra alrededor de US$600.000 por un viaje similar.

Mirando al futuro

Este vuelo se produce después de que Blue Origin lograra con éxito el lanzamiento de su cohete New Glenn en enero y anunciara despidos que afectaron al 10% de su plantilla.

El CEO, Dave Limp, reiteró los ambiciosos planes de la compañía, que incluyen el aterrizaje de un vehículo no tripulado en la Luna en 2025 y el aumento de la frecuencia de lanzamientos de sus cohetes New Shepard y New Glenn.

Con este hito, Blue Origin no solo avanza en la carrera espacial comercial, sino que también inspira a una nueva generación de mujeres exploradoras.