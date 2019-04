Pactan operación conjunta por Puebla

Tras varias semanas de un gélido ambiente entre la presidenta municipal Claudia Rivera y el gobierno estatal al mando de Guillermo Pacheco Pulido, ayer se reunieron los miembros de mayor peso del gabinete estatal, para poder realizar una labor conjunta que permita recuperar el rumbo perdido en la capitalina poblana.

El gobernador envió a su plana mayor con Fernando Manzanilla al frente, acompañado de los titulares de Finanzas, Infraestructura, Seguridad Pública y Comunicación Social, a reforzar a la alcaldesa, para mejorar la percepción negativa ciudadana que se tiene de la administración municipal por temas de inseguridad, ingobernabilidad y falta de servicios.

Con los acuerdos de este martes, los convocados de ambos lados salieron con marcado optimismo, sobre todo porque no se había dado una reunión de coordinación hasta ahora, lo cual ya es un avance significativo para enderezar el barco.

Sin duda, lo más importante de este encuentro es la disposición de una presidenta que hasta antes de ayer, se había mostrado esquiva y renuente.

Habrá que esperar los resultados y de ahí podremos sacar conclusiones.

Ya en su momento, veremos y diremos.

Despierten a Cárdenas

La campaña, de por sí corta, será aún menor para Enrique Cárdenas. Ayer el candidato del PAN tuvo poca o nula actividad pública. Oficialmente su equipo de campaña envió un solo boletín de dos párrafos en los que anunciaba que en un futuro se reunirá con universitarios de la UPAEP.

Ya sé que son odiosas las comparaciones pero ¿usted recuerda cuántos municipios visitaba Rafael durante su campaña en 2010 al día?

Bueno pues esos siete u ocho municipios que visitaba a diario Rafael, ahora el candidato del PAN-PRD-MC los visitará pero a lo largo de toda la campaña.

¿Querían igualdad, no?

Tras el revuelo que se causó en redes sociales con las denuncias anónimas de presuntas mujeres que señalaron a sujetos de “acosarlas”, ayer surgió en Twitter el hashtag #MeTooHombres impulsado por la cuenta @MeTooMenPower que a decir de sus propios tuits no busca incitar al odio.

“Algo que me parece oportuno aclarar es lo siguiente: Este no es un espacio CONTRA las mujeres y NO fomentamos la violencia hacia ellas de ninguna forma. Es solo un clon del espacio que ellas han creado. (Si eso les resulta molesto, entonces algo está mal con su sistema...)”, reza una de sus primeras publicaciones.

Algo que me parece oportuno aclarar es lo siguiente: Este no es un espacio CONTRA las mujeres y NO fomentamos la violencia hacia ellas de ninguna forma.

Es solo un clon del espacio que ellas han creado. (Si eso les resulta molesto, entonces algo esta mal con su sistema...) — MeTooHombres (@MeTooMenPower) 2 de abril de 2019

Claro, no faltó quien descalificara el “movimiento” aunque a diferencia del #MeTooMusicosMexicanos, los administradores de esta cuenta aclaran que reciben las denuncias por DM, es decir en mensajes privados.

Twitter @MeTooMenPower

Habrá que ver qué acciones se toman o reacciones se generan cuando una mujer sea difamada de manera anónima de presuntamente acosar a un hombre.

¿Querían igualdad, no?