Morena le marca el paso a Cárdenas

Bastó que Barbosa Huerta les pidiera una explicación para que en el CDE cayeran redonditos.

La bomba que estalló en Morena por los audios que reveló un político venido a menos como lo es Edgar Moranchel, no sólo dio el pretexto exacto para que el grupo de Miguel Barbosa pidiera la expulsión de Alejando Armenta del Movimiento Regeneración Nacional; también le marcó la agenda al PAN y a su candidato.

Bastó que Barbosa Huerta les pidiera una explicación para que en el Comité Directivo Estatal (CDE) cayeran redonditos y lanzaran un comunicado en el cual dicen no preocuparse por “los asuntos domésticos de Morena” y hasta reviven el tema del espionaje, un tópico morenovallista que muchos negativos le acarrea, precisamente a Acción Nacional.

“Es reprobable que se use el espionaje en la actividad política”, reza el boletín que en sus once líneas no subraya la actividad de su abanderado al gobierno, ni siquiera presume que salió al interior del Estado a realizar proselitismo.

Uno pensaría que Acción Nacional o el propio equipo de Enrique Cárdenas estarían más ocupados en marcar agenda que en treparse a los temas de su muy lejano contrincante; pero no. La petición del ex rector de la UDLAP para que todos sus adversarios presenten su 3 de 3 y su visita a las universidades en Tehuacán, quedó rebasado.

Está claro que los temas de la campaña sólo los pondrá Morena y hasta dónde se puede observar en estos primeros días, Miguel Barbosa tiene más riesgo de perder la gubernatura por asuntos internos que por sus contrincantes oficiales.

Por cierto, habrá que preguntar si Moranchel Carrero continúa como director o dentro de la estructura pública del Soapama luego que el pasado 27 de febrero el propio alcalde de Atlixco, Guillermo Velázquez anunció en su cuenta de Twitter que solicitaba la renuncia de Edgar, tras verse envuelto en otro video-escándalo.

Expectativa o realidad

Este viernes estará en Puebla la presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, para reforzar la campaña de Alberto Jiménez Merino.

La cita está prevista para las 10 de la mañana en un icónico restaurante del centro de Puebla.

La visita de Claudia Ruiz genera expectativas entre los militantes del tricolor que ya ven más posibilidades de rebasar por la derecha a Enrique Cárdenas, habrá que escuchar el discurso de la priista y entonces podremos saber si esta vez, el expartidazo sí dará la batalla.

Veremos y diremos

Violencia desatada

Los levantones, las ejecuciones y hasta el abandono de cuerpos que tan lejanos se veían en Puebla, ya son, por desgracia, la nota diaria.

El jueves pasado nos enteramos que habrían retenido a un ministerial durante un operativo en el Mercado Morelos, el sábado el macabro hallazgo de cuerpos desmembrados y semicalcinados en Amozoc.

La tarde del mismo día, se confirmó el levantón de 11 policías estatales en Huauchinango. La imagen de algunos uniformados arrodillados de espaldas a sus agresores retrata el grado de poder que ha acumulado el crimen organizado en el estado.

Esa misma noche, seis operativos simultáneos en la capital, revivían el miedo entre los poblanos.

El lunes las balaceras en Chignahuapan y el tercer operativo en el Mercado Morelos que nos dio la nota del martes, cuando se confirmó que las piernas encontradas en ese lugar correspondían al cuerpo de un policía levantado y de quien se encontraron restos el sábado en Chachapa.

El miércoles los focos rojos se prendieron en el centro de Huejotzingo donde fueron rafagueados un hombre y una mujer quienes fueron bajados de un taxi pirata.

Este jueves, en un salón de fiestas infantiles fue levantado un ganadero, horas más tarde su cuerpo, decapitado, apareció en una casa de seguridad en Amozoc.