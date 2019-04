Búsqueda frenética

La buena, el estacionamiento del Cuauhtémoc ya no se cobrará. La mala en días pasados se suscitó un robo al interior del estadio, en el área de los stands.

En busca de una posible clasificación se encuentran los equipos poblanos, quienes después de los triunfos obtenidos el fin de semana pasado en patio ajeno acarician una posibilidad que hace ocho días se veía punto menos que imposible.

Los universitarios con su victoria en la frontera abrieron la puerta para que ambos ahora cuenten con posibilidades.

Obviamente que los de La Franja del Chelís también hicieron la tarea al derrotar a las Chivas del soberbio Tomás Boy en el estadio Akron al son de tres goles por uno.

El Puebla requiere obtener cuatro de los seis puntos en disputa para meterse en el pelotón de los ocho mejores y los de la BUAP tendrían que ganar ambos partidos y esperar combinación de resultados para poder meterse.

La tarea no es fácil, pues los rivales son fuertes y están o calificados o en busca también de meterse.

La Franja recibirá a los Tigres, quienes vendrán de enfrentar el partido de ida frente a su archirrival Monterrey en lo que respecta a Concachampions y seguramente vendrán mermados, sobre todo porque ya están clasificados a la fiesta grande y eso precisamente deberán aprovechar los Camoteros para quedarse con los tres puntos y llegar al último partido en Tijuana con el destino en sus manos; de no ser así, frente a Xolos se tendrá que jugar a matar o morir pues los 'perros' se estarán jugando exactamente lo mismo que La Franja.

En lo que respecta a los Lobos BUAP, la sorpresiva victoria en la frontera avivó sus posibilidades de liguilla aunque a modo de ser sinceros está complicado debido a que a últimas fechas, como local, han perdido tres encuentros de manera consecutiva y además el arco se les ha cerrado al no anotar en los mismos encuentros, sin embargo, ahora como visitantes se han hecho fuertes y acumulan en tres salidas siete puntos los cuales los mantienen con posibilidades aún.

Recibirán el próximo domingo a la máquina cementera de la Cruz Azul quienes están prácticamente clasificados aunque matemáticamente no lo logran todavía y requieren al menos un punto más para asegurar su pase, por lo que no será fácil derrotarlos, pero ya sabemos que los licántropos son capaces, cuando quieren, de vencer al más pintado.

Como sea, el cierre de torneo para los equipos poblanos se antoja emocionante y de alarido, por lo que los aficionados poblanos deberemos poblar las gradas del Cuauhtémoc y de CU para apoyar a ambas escuadras y que tal que en un golpe de suerte los dos se meten a las finales, lo cual sería realmente histórico para la entidad.

Otra búsqueda

Los que traen las antenas bien paradas son los directivos y empleados del Puebla de La Franja, mucha preocupación y enojo causaron las revelaciones expuestas por quien esto escribe relacionado a los negocios del estacionamiento y otras situaciones que suceden al interior del club y que aquí hemos dado cuenta.

Por principio de cuentas, la determinación tomada por el gobierno del estado respecto al no cobro del estacionamiento, cayó muy bien en la afición y como balde de agua fría a quienes manejan y controlan el estadio, la molestia fue evidente, pero como son fuereños les voy a recordar que el estadio y sus inmediaciones son propiedad del gobierno estatal y se tienen que regir bajo sus normas, seguramente el Sr. Roa Guzmán, como viene de trabajar en Chivas y ahí el estadio pertenece a Jorge Vergara, desconoce las disposiciones poblanas.

Por otro lado, en días pasados se suscitó un robo al interior del estadio Cuauhtémoc en el área de los stands y por lo tanto ya mandaron a poner cámaras de vigilancia en el estacionamiento y en el túnel del estadio, todo bajo la supervisión del Dr. José Ramón Castelán, quién es bueno para cobrar el estacionamiento, pero no para lo que está, que es cuidar las instalaciones y los bienes del equipo en su interior, aquí aplica la de 'candil de la calle y oscuridad de su casa' .

La búsqueda del, o de los 'chismosos', está en marcha, y todos desean saber de dónde salen la filtraciones que los están poniendo de a poco ante el paredón.

Hace unos días un empleado de prensa llamado Jorge Talavera le aseguró en una junta a Rogelio Roa que no se preocupara por las filtraciones, que nadie leía esta columna y que menos escuchaban la radio, que no había de qué preocuparse y que los negocios al interior del club como el del estacionamiento estaban a salvo, resultó que días después, el cobro del estacionamiento fue cancelado por el gobierno estatal y el SAT ya investiga a dónde iban a dar los recursos generados en el mismo y que no pagaron impuestos.

Veremos quién saca la cabeza y dice este negocio es mío.

Mientras tanto que sigan investigando, les aseguro que se harán viejos y antes de saber, dejarán al club.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.