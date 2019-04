¡Lo ocurrido el Domingo de Resurrección!

Ya que estamos a unos días de haber celebrado y conmemorar el Domingo de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, de lo que ha ocurrido en los toros estos días resulta transcendental y muy importante el brindis de Julián López “El Juli” en la Real Maestranza de Caballería en Sevilla, al Premio Nobel de Literatura don Mario Vargas Llosa quien se encontraba compartiendo barreras con du mujer Isabel Presley durante la tradicional Corrida del Domingo de Resurrección, por ahí junto, infinidad de personalidades ocupando barreras y tendido, muy en contra de lo que aquí vemos; todos a codazos, peleando por entrar a los callejones, portando sus vasos rojos, pero, todos con muy escasa personalidad y menos categoría. Pero, aún más interesante y de mayor transcendencia lo dicho por Julián al ofrecer el Brindis: “Me siento muy orgulloso de que Usted admire esta profesión”.

Mucho place a este escribidor hacer mención de las 2 muy buenas entradas 2, logradas este domingo pasado en las 2 Catedrales 2 del toreo español, Las Ventas del Espíritu Santo en Madrid y en la capital andaluza, la Real Maestranza se Caballería y lo notable que ha ocurrido ahí. El torero que viene, no “enrrachado” si no toreando en son de triunfo con verdadera constancia; la cualidad y actitud más difícil de lograr, ha sido súbita y sorprendentemente detenido en esa importante Plaza, su récord de tardes venía así: Tardes toreando; 5, Toros lidiados, 10. orejas cortadas 14, rabos 1. Puertas grandes abiertas 5. Y esto en la Maestranza le pushearon la tecla de stand by.

Un arrimón calificado de “intento de suicidio” parece no haber sido apreciado en buenos términos. El comentario qué prevalece dice: “Aunque ellos no lo sepan; nadie paga por ver alardes, ni pasar miedos. Pagan por ver torear “ Y, controversialmente se ha escrito que el toro literal y matemáticamente; al centímetro, le tomó medida de los glúteos con los diamantes de los pitones (FOTO 3)

El otro acontecer que bien vale comentar es la estocada en la suerte de recibir magistralmente ejecutada por José María Manzanares en el albero de Sevilla al quinto de la tarde de los de Victoriano Martín y que bien, bien valió una oreja, justamente otorgada.

Una foto para la historia…”la familia que torea unida; permanece unida…”, fue en Sahara de los Atunes, donde en su feria, en festival homenaje a Riverita el hermano sobreviviente de Paquirri, han partido Plaza y se han mostrado al público y al mundo de lo más unidos, los hermanos Rivera Ordoñez: 2 orejas y rabo para Cayetano y Fran, una oreja. Compartiendo plaza y vivencias después de 16 años sin verse con el primo-hermano, José Antonio Rivera Canales, una oreja y el chaval Manolo Vázquez también una peluda. Con ellos, el Caballero en Plaza Fermín Bohórquez que se llevó también una oreja.

Mientras, aquí en Puebla, en el sobrio escenario que es La Tocinería, ubicada al voltear calle de la muy poblana Conjura, se ha cerrado la edición anual número XL de “Los Toros Hablados” Sabino Yano Bretón el ganadero de Tenexac ha disertado sobre las dos declaratorias publicadas en el Diario Oficial de la Federación; una suscrita por el Presidente De La Madrid sobre la hacienda de El Horno y San Pedro también conocida como Tenexac expedida en diciembre de 1986 en que se declara como Monumento Histórico y la otra posterior, de Reserva Ecológica y Santuario de aves. Es por eso que en potreros, jagüeyes, caminos que eran vecinales y los mismos jardines de la vieja casa, primordial de la familia, abundan y se ven aves, garzas, humosos cardenales, patos que aquí llegan en parvadas desde el Canadá, infinidad de roedores, armadillos y zorros que conviven con el ganado bravo; llamas y alpacas del Perú. De ahí lo de < > verdaderas hermosuras que conviviendo en auténtica simbiosis de naturaleza; hoy con los caminos que cruzan las dehesas cerrados al paso, se resguardan de los cavernarios, descerebrados, depredadores que se auto llaman cazadores. Los venados, cervatillos y amizcleros que hace años veíamos bajar a tomar agua a los abrevaderos de los toros, parece que se asoman nuevamente a los altos potreros de las faldas del Tlacajolo ahora que se han terminado los escopetazos.

Explicó el ganadero lo que se considera Patrimonio Mixto, además de lo ordenado por los decretos, el cuidado y hacer sustentable lo intangible y el esmero puesto por la familia en preservarlo.