No soy de aquí ni soy de allá, ¿el lema de Cárdenas?

Enrique Cárdenas necesita convencer al panismo duro de que él los representa, de que está con ellos y que cuando llegue a Casa Puebla no les dará la espalda.

La elección extraordinaria en Puebla continúa aletargada. Enrique Cárdenas de quien se esperaba mayor fuerza no ha logrado ni siquiera hacerle sombra al candidato de Morena, Miguel Barbosa.

Y no se crea que es la falta de experiencia o el perfil lo que le estorba al ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, pero estamos llegando al primer mes de campaña y el académico aún no logra entender que es un candidato postulado por partidos políticos, por tres para ser precisos.

Si bien todos sabemos que el sueño de Cárdenas Sánchez era aparecer en la boleta como un candidato ciudadano, Enrique debe reconocer que al final en esta elección accedió ser el representante de tres partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

El día 2 de junio, cuando los poblanos salgan a votar, tendrán en sus manos una boleta donde el rostro de Enrique Cárdenas aparecerá tres veces, siempre al lado de los logotipos que identifican a los partidos que le prestaron la franquicia y que además respaldan financieramente su campaña.

Esos tres partidos también cuentan con una estructura propia, con votos duros y con líderes o representantes que ayudan a fortalecer la estrategia para acumular sufragios.

Mientras el ex rector continúe negándose a reconocerlo, será menos que imposible que el voto duro de cada uno de los partidos se apueste por él, y ya sabemos qué es lo que pasa cuando los líderes partidistas aplican la estrategia de “brazos caídos”.

No se trata de que desde este viernes Enrique Cárdenas se pronuncie a favor del aborto o que promueva el apoyo a las clases sociales más desfavorecidas como dictan los principios del PRD, tampoco que prometa a empresarios que los impuestos no se moverán o defienda a capa y espada la formación de familias tradicionales, como aplaudirían los panistas; se trata, como bien lo hicieron los candidatos antecesores de coaliciones, de encontrar las coincidencias y apostarse por ellas.

Sería fantástico que lograra fusionar la frescura y confianza que generan los candidatos ciudadanos y la identificación partidaria, de las fuerzas que lo respaldan; ese “clic” le garantizaría una batalla real y no sólo simulada, el día de la elección, sobre todo entre la población que aún permanece como indecisa.

En otras palabras, Enrique Cárdenas necesita convencer al panismo duro de que él los representa, de que está con ellos y que cuando llegue a Casa Puebla no les dará la espalda. Lo mismo en los otros dos partidos.

De no cambiar la estrategia de campaña, el ex director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, corre el riesgo no sólo de perder y acabar en el tercer sitio de la contienda, sino también de resultar un fracaso como candidato.

Es momento de definiciones y dejar para después la famosa canción de Facundo Cabral que magistralmente interpretaba Alberto Cortez: “No soy de aquí ni soy de allá”.

¿Podrá hacer el ajuste de timón?, Veremos y diremos.