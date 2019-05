“Las encuestas a la chingada”

Para mi hermano: Valentín Meneses Rojas

1.- El señor presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan —conservador de cepa desde que era extra de cine—, invita después de las elecciones en que re-electo fue, a las empresas encuestadoras para agradecerles su tiempo, por haber informado diariamente: “que sería derrotado”.

2.- En momentos álgidos del destino de España, las encuestadoras europeas —no solo españolas—, predijeron el triunfo aplastante del Partido Popular, el cual ganó por solo 2 puntos, cuando anunciados estaban más de 25 o 30 de superioridad. Pronunció Felipe González para la historia electoral de ese país: “Ésta es la victoria más amarga; pero para nosotros los del Partido Socialista Español es la derrota más dulce”.

3.- Cuando compiten: Hinojosa Calderón contra AMLO. Al inicio AMLO dominaba por 30 puntos sobre el otro, la elección presidencial en todas las encuestadoras (incluyendo las contratadas por el simpático ranchero de Guanajuato que era presidente de México de apellido Fox). Gana el designado por 0.48, cuatro décimas, ocho centésimas de punto.

4.- Escenario Puebla 1910.

4.1.- Toda la Mass-Media impresa, radio, t.v. auguraban el triunfo arrollador del PRI.

4.2.- Martes que haya sido a las 8.10 horas, termina su entrevista con Alexandro Mondragón “Al Portador”, el candidato panista. Me dice con una sonrisa abierta ante el cuerpo de diamante que lo atendía: “Maestro, le hice caso. Mandé a las encuestas a la chingada”. Repuse alarmado: No señor —no lo haga, nos va usted a chingar—. No Maestro: “ya los chingué”. El refirióse a un artículo publicado con el título de este.

5.- Estos días, las encuestas señalan triunfador. El tsunami guinda está aún presente en el electorado fiel hasta la médula amloista. Este proceso -que no fenómeno-, informativo es simple de entender. Dice el augur de varias plazas nacionales ganadas, donde constános a muchos, sus tareas, como en Tabasco, estado; Veracruz y otros municipios; Oaxaca de a tiempo y lo actualizado, entre ellas: Habla el zorro plateado Elmo Olavarría Vargas:

a).- Las encuestas sirven para introducir productos electorales, en el mercado potencial del voto.

b).- Afirmamos a los que ya tienen conocimiento del ¿cómo? votaron.

c).- Usamos estrategias para elevar la presencia del producto.

d).- Diseñamos en todo tipo de lenguajes, (según los adquirentes de los mensajes posean determinado tipo de mentalidades), la aceptación para la adquisición, traducida en votos a favor.

6.- Añorando las líneas ideológicas de antaño de todos los partidos, deseable es que el triunfo de la Gobernación Sexenal venidera nazca de:

a).- Pautas programáticas.

b).- Programas consultados a las poblaciones.

c).- Revisión de acciones estatales con terminación de las iniciadas. En suma, que el voto nazca de la racionalidad, no de la publicidad. Que sea compromiso social, no esperanza vana.

NUESTRA CASA

AMLO no es Dios; ni Yahvé; ni el Innombrable; ni tan siquiera Moisés. Simple hacedor de cosas honestas. La poblanidad lo está viendo bien.