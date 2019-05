¿Y la Ficha Roja?

Si supuestamente las autoridades mexicanas ya solicitaron la alerta, ¿Por qué la Interpol no habrá hecho pública la búsqueda en su portal?

Hace unos días salió en todos los medios de comunicación que ya se había activado la Ficha Roja de la Interpol, para buscar y detener al ex gobernador Mario Marín Torres.

Pero hasta el cierre de esta edición, en la página oficial del organismo que comprende 192 países, no hay nada.

En el portal https://www.interpol.int/es donde está la lista de 6 mil 944 personas de todo el mundo con Ficha Roja para ser localizada, simplemente no aparece el ex mandatario poblano.

Quien declaró que ya se había avisado a la Interpol, fue el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Pero en la página oficial de la Interpol no se ha publicado ninguna Ficha Roja, ni contra Mario Marín, ni contra Kamel Nacif o Adolfo Karam.

En el portal sólo existen 57 alertas rojas en contra de personas de nacionalidad mexicana.

Dos de ellas son solicitadas por el gobierno de México entre 6 mil 944 alertas emitidas contra presuntos delincuentes de todo el mundo.

La mayoría de los mexicanos que están siendo buscados, o son acusados de narcotráfico y lavado de dinero, como Rafael Caro Quintero.

También destaca en la lista el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Los dos connacionales que están siendo solicitados por el gobierno de México, son el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez y Eduardo Córdova Bautista.

El ex mandatario chihuahuense, según el expediente de Interpol, está siendo buscado por peculado y delitos electorales.

En tanto, Eduardo Córdova, está siendo buscado al estar acusado de privación ilegal de la libertad, abuso sexual calificado, corrupción de menores y violación equiparada.

Lo que si no aún no existe o no es publicada es la Ficha Roja que supuestamente ya existe del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Gertz Manero, dijo que se hizo la notificación a la organización internacional para localizar y detener al exmandatario de Puebla, a quien se le acusa del delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

“El mismo día que tuvimos la orden de aprehensión, que nosotros pedimos, se emitió la Ficha Roja, quien haya dicho lo contrario no está diciendo la verdad”, afirmó hace unos días.

Las notificaciones de Interpol son solicitudes de cooperación internacional o alertas que permiten a la policía de los países miembros, intercambiar información crucial sobre delitos.

La Secretaría General emite notificaciones a petición de la Oficina Central Nacional (OCN) y se transmiten a todos los países miembros.

Hasta el momento, por el caso Lydia Cacho, sólo ha sido detenido y procesado Juan Sánchez Moreno, exdirector de Mandamientos Judiciales de la Policía poblana.

Surgen varias dudas con el paso de los días.

1.- Si ya solicitaron la Ficha Roja ¿Por qué no la habrá hecho pública la Interpol en su portal internacional?

2.- Si no se ha hecho pública la Ficha Roja ¿no hay prisa por detenerlo?

Luego porqué la gente piensa que el tema es político.

Esperaremos las respuestas.

Tiempo al tiempo.

El tapabocas

Vaya chasco se llevaron los reporteros que están cubriendo la campaña de Enrique Cárdenas Sánchez, cuando acudieron a cubrirlo este miércoles a la Ciudad de México.

A los comunicadores que fueron, simplemente les pusieron un tapabocas e impidieron que hicieran preguntas al candidato común del PRD-PAN-MC.

Y es que luego de una presentación con organizaciones no gubernamentales de la capital, llegó el turno de preguntas y respuestas.

Pero el micrófono solo se lo dieron a reporteros de la capital del país y cuando tocaba en turno para los poblanos, acabó el tiempo y ya no les dejaron preguntar nada.

Minutos antes el coordinador general de la campaña Gabriel Hinojosa, dio a entender que mejor iba a la Ciudad de México para que fuera cubierto de manera positiva.

"En Puebla, el problema es la cobertura de los medios. Según un reporte realizado por la UNAM, el candidato Barbosa tiene 80 por ciento mayor cobertura que el candidato Cárdenas", aseveró.

"Por si eso fuera poco a nuestro candidato le dan cobertura negativa el 65 por ciento de las notas. Hablamos de un problema de inequidad, por eso citamos aquí en Ciudad de México porque sabemos que hay un cerco informativo y aquí podemos encontrar una cobertura más equilibrada", dijo el coordinador.

Después llegó el bloqueo.

¿Desde ahora veremos a Cárdenas hacer campaña con los chilangos?

O peor aún ¿desde ahora lo veremos aplicar las prácticas morenovallistas a la prensa que tanto criticó?

¡Ufff qué miedo!