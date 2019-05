Lo que la gente cuenta

Son más dudas que certezas las que rodean a los equipos poblanos.

Se terminó la participación de los equipos poblanos en el torneo mexicano y solo queda la satisfacción de que, en el caso de Lobos BUAP, se logró la permanencia, y en cuanto a La Franja, al menos se luchó hasta el final con la posibilidad de liguilla y más que eso, el hecho de que se mantiene diez puntos arriba de los coleros en el tema porcentual.

Sin embargo, son más dudas que certezas las que rodean a los equipos poblanos, veamos.

En cuanto a La Franja, son varias la bajas que se dieron durante la última semana y aunque algunas no se han hecho oficiales, ahí les van los nombres de quienes, después de partir el pastel del 75 aniversario del equipo en el Cuauhtémoc el martes pasado, fueron informados de que ya no entran en planes y deberán regresar a sus respectivos equipos.

Jonathan Espericueta, José Francisco Torres, Yohandry José Orozco, Erik Pimentel y Alejandro Zamudio; fueron los primeros en hacer maletas ya que el director deportivo Ángel ' Rambo' Sosa, así se los informó.

El miércoles nos despertamos con la salida del auxiliar técnico Damián Zamogilny quien se dice desde la noche del lunes le notificó al 'Chelís' su decisión de abandonar el puesto al no coincidir en las formas de trabajo así como en la toma de decisiones.

La baja del 'Ruso' es sensible sobre todo porque es un ex jugador querido y respetado por la afición poblana y se manejan dos nombres para sustituirlo, el primero sería Joaquín Velázquez quien ya trabajó con Chelís y últimamente formaba parte del cuerpo técnico de Hernán Cristante en Toluca, y el otro, aunque usted no lo crea, sería Walter Fleita quien es un antiguo auxiliar de Sánchez Solá y quien además fungió como director deportivo en la última época de los López Chargoy y que además no salió de la mejor manera.

Otro que se fue es el metodólogo Rafa Fernández quien al parecer no se acomodó tampoco con 'Chelís' y en su lugar llegaría el hijo del técnico, Isidro Sánchez, un joven talento poblano que se ha abierto camino gracias a su capacidad y no precisamente por su papá, muchacho trabajador y responsable que no me cabe duda sería un gran aporte para La Franja.

Se manejan rumores sobre la posible salida de Lucas Cavallini al Atlas o al América y la del lateral izquierdo Bryan Angulo de quién se dice 'Tuca' Ferreti lo quiere en Tigres.

Por otro lado, algunos medios nacionales manejan un posible intercambio entre Pumas y Puebla por sus porteros titulares Nicolás Vikonis por Alfredo Saldívar, veremos si se concreta o queda como rumor.

Entre otros, se supo que el DT camotero tendría interés por repatriar al mediocampista Luis Miguel Noriega quien participó con el Puebla en la época de los “Chelís Boys”, así como por 'Samba' Rosas quien al parecer radica en la Unión Americana. Como le decía, veremos.

En Lobos BUAP las cosas también son inciertas, pues por un lado el DT Francisco Palencia tiene preparada la pretemporada incluso con partidos de preparación programados en Estados Unidos, pero hay gente que cuenta que el Sr. Mario Mendívil se encontraría en negociaciones avanzadas con la Sra De la Vega, ex dueña de Cobras de Juárez, quien junto con su marido estarían pagando 20 millones de dólares para hacerse de la franquicia universitaria y lo mejor de todo que lo convertirían en ' Club de Cuervos' para jugar un año en el Estadio Cuauhtémoc para después llevárselo a otra plaza.

Sin duda que suena a buen chiste, pero en este futbol mexicano todo puede pasar y de darse esta situación que parece inverosímil, sería un golpe mediático que llamaría la atención de todo el país.

En lo personal, le decía, me parece una volada, pero bueno, es lo que la gente cuenta.

En el caso de Leo Ramos, se dice que su salida del club es inminente y que tanto Pachuca como Santos se disputan llevárselo y que incluso la directiva del equipo licántropo ya maneja el nombre de Gabriel Ávalos para sustituirlo, ya veremos en los próximos días en que termina esta historia.

Nosotros como siempre veremos y diremos.



Hasta la próxima y seguimos en línea.