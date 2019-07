“Se caé, se derrumba la autoridad…¡Por un tumbo del cuaco!”

San Fermín con su capotillo salvador siempre ha estado presente en sus fiestas patronales. Pero mucha chamba tendrá el Santo Patrono en los encierros que faltan, entre ellos el de Miura.

Ocurrió en la Monumental de Pamplona Primera de Feria de este año, novillada en la que Diego San Román logró lo que desde el año de 2001 no lograba ningún coleta mexicano en la Plaza de Pamplona: contándole 2 orejas 2 al 3ero., de “Pincha” y salir a hombros abriendo la puerta grande de esa Plaza en los sanfermines de este 2919. Novillada que no fue precedida por un encierro corrido por las calles en la mañana; por lo qué el primer acto protocolario fue el Partir Plaza, momento solemne muy esperado por ser el primero de este verano. Y al dar inicio, uno de los alguaciles, de negro vestido a la usanza del Segundo de los Felipes sufrió espectacular tumbo del caballo, habiendo quedado entre las cuatro patas del alabastrado cuaco. “Se cayó, se derrumbó la autoridad” al igual que suele ocurrir; está ocurriendo frecuentemente en nuestras instituciones, tanto del otro lado del Atlántico; las españolas, como en la de este puñetero país, donde la burla y la ignominia prevalecen en el diario acontecer y más sí la llamada “autoridad” luce uniforme, aunque sea sin capa ni chapeo emplumado como se ve en la foto.

San Fermín con su capotillo salvador siempre ha estado presente en sus fiestas patronales. Pero mucha chamba tendrá el Santo Patrono en los encierros que faltan, entre ellos el de Miura cuyos Toros llevan mucha enarboladura por delante: encierro que en la romana dio 605 Kgs de promedio, que se eleva por el peso del No. 47 “Rabanero” con 640 kgs y desciende por el de menor peso el No. 58, “Bravío” con 565 Kgs., que lidiaran “Rafaelillo”, Octavio Chacon y Juan Leal. Encierro etiquetado para machitos, muy machos.

Como no se había visto en los últimos veinte años, la corrida del lunes 8 tuvo que ser suspendida por torrenciales aguaceros habiéndose corrido por la mañana los de Cebada Gago que por la tarde fueron embarcados nuevamente rumbo a su casa en Medina Sidonia. Viniendo ahora el conflicto para ponerse de acuerdo; ¿Dónde y cuándo se lidiará el encierro? Qué ya es propiedad de La Misericordia pero el ganadero conserva el derecho de decidir el destino de los toros.

El recuerdo y la presencia de Ernest Hemingway continúan año con año en las fiestas navarras, con varios Ernest’s que aparecen - como el de la foto – en las calles de Santo Domingo, Estafeta y Telefónica. Sobre las muy frecuentes visitas, verdaderas estancias en Navarra, Nos dice A.E. Hotchner en su “Papá Hemingway” y bien vale dejarlo tal como le escribió en carta en inglés << It realy doesn’t matter a dreams except for the tickets …because nobody sleep or change his clothes >>; estancias, decíamos y queda bien claro de 8 días sin dormir y sin cambiar las ropas; comenzaban ya a usarse las camisas blancas y el rojo pañuelo al cuello, por supuesto que Ernest disfrutaba mucho de beber vino en las que llamaba, ya en 1959: << viejas botas de cuero de vino >>, durmiendo en el mismo auto un Ford llevado desde Gibraltar color salmón o rosa, oficialmente Coral Peambrook, haciendo detenciones en el tiempo únicamente para orinar, quizá de hay viene el añejo dicho “a cerveza y orines, huelen los sanfermines”. Y los almuerzos a base de “pichones; quesos y truchas ahumadas, uvas negras de Navarra y peras moteadas de pardo, tomates pequeños y pimientos en suculento jugo, camarones sin pelar y truchas frescas”.

Leonardo Hernández, en la primera que este año ha sido de rejones con toros de “El Capea” ha tenido tarde sensacional de gran triunfo con el corte de 4 orejas 4, dos en cada uno de sus toros, saliendo a hombros, previa vuelta al anillo en compañía del Mayoral de la ganadería del Matador Pedro Gutiérrez Moya, es de hacerse notar que de sus alternantes, el Caballero en Plaza navarro Pablo Hermoso de Mendoza, salió con un apéndice en la mano y Armendáriz se fue de vacío.