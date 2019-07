Entre Smart City y las ferias aldeanas

Los funcionarios se mostraron a la altura y con documentos prácticamente demostraron que se intentó un linchamiento mediático contra los secretarios.

Hay quienes no entienden que Puebla se encuentra ‪entre las cinco ciudades más importantes del país y se sienten los grandes analistas destrozando lo que se organiza aún y cuando se trate de un evento de trascendencia internacional como lo es Smart City, donde se presentan los proyectos para las ciudades del futuro, inteligentes como les llaman.

Hay que reconocer que si algo le falta a Puebla es planear a futuro, no se trata de colocar pasos elevados para que circulen los vehículos, que ya no son aceptados por los urbanistas, sino de diseñar estrategias donde una ciudad sea sustentable, con pavimentos que no se destrocen, que cuente con agua y movilidad adecuada.

El evento Smart City Latam Congress se organiza en Barcelona y Smart City se organiza en Qatar, Buenos Aires, Montreal, Atlanta, Kioto, Marruecos, Curitiva, entre otros y pone a nuestro estado de Puebla en el escenario internacional.

Durante la comparecencia de los secretarios de Finanzas, Jorge Estefan, y el de Turismo, Alejandro Cañedo ante la Comisión de Presupuesto, hubo diputados que entendieron el concepto, la importancia de que se lleven a cabo eventos de este tipo y mostrar que Puebla está a la altura.

También hubo críticas acertadas como las de los diputados Gabriel Biestro y Rocío García Olmedo al precisar que no deben suspenderse los eventos internacionales, pero desde el principio etiquetar los recursos cuando se apruebe el presupuesto.

Pero también hay declaraciones como las de “El Yerno”, quien opositor a todo, dijo que mejor se hubieran destinado esos recursos a la seguridad, rubro que tuvo recorte, mostrando así su ignorancia, ya que la semana pasada el encargado de despacho de la Fiscalía reconoció que se incrementó el presupuesto éste año, pero claro no estuvo presente.

Para el Damo de la vela perpetua no se tenía que organizar el evento y posiblemente si sus compañeros le dijeran que La Feria del Carmen tuvo éxito pediría que se suspenda porque él está en contra de todo, sin darse cuenta que Puebla no es un pueblo.

¿O acaso así queremos que nos vean?

Recordemos siempre que “como te ven te tratan”.

Y eso aplica en todo. Y cuando digo todo, es todo.