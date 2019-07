Historias negras del sistema de justicia en Puebla

Desde hace 30 años, donde el juez José Refugio Alejandro León Flores quien no tiene título –además de haber falsificado uno-, ha ejercido con pleno poder.

Imagine usted lector que por un diagnóstico médico equivocado pierde la salud durante varios años, se queda sin patrimonio debido a los gastos y al final se entera que el médico que lo atendió no tenía título. Sería un escándalo, algo impensable y que merecería todo el peso de la ley, ¿o no?

Pues algo similar ha estado ocurriendo en el sistema de justicia de Puebla desde hace 30 años, donde el juez José Refugio Alejandro León Flores quien no tiene título –además de haber falsificado uno-, ha ejercido con pleno poder, ha dictado innumerables sentencias y, para más gravedad, es señalado como un juez de consigna que encarcela a los opositores al régimen.

Todo lo anterior fue puesto al descubierto por una muy buena investigación de Karen de la Torre y Ernesto Aroche de Lado B, un portal de noticias poblano que realiza trabajos periodísticos de profundidad y que ha sido merecedor de varios premios. Usted puede leer esta increíble e indignante historia en dicho portal con todos los detalles del caso y años de investigación que la respaldan. (https://ladobe.com.mx/juezpuebla/)

Lo más indignante de este asunto es que prácticamente no ha pasado nada, así como usted lo lee, nada, no ha pasado nada. El juez sigue despachando. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, quien estaba en funciones cuando el asunto se destapó no hizo nada y actualmente es Magistrado. El Presidente actual, Héctor Sánchez Sánchez, ni ha dicho ni ha hecho nada. Como si el asunto fuera menor. ¿Y los otros jueces? ¿Y los magistrados? Todo mundo voltea la cara y hacen que no ven.

Además en los otros poderes, Ejecutivo y Legislativo, tampoco se ha dicho ni se ha hecho tampoco nada. Ya sabemos que cuando les conviene se amparan en la separación de poderes pero también sabemos que normalmente están al servicio del poder en turno. En este caso específico está documentado en la mencionada investigación, cómo este juez sirvió a las órdenes de Rafael Moreno Valle y encarceló a varias personas que incomodaban al exgobernador. En una de las épocas más abyectas y pusilánimes de ambos poderes en la historia reciente de Puebla.

¿No se supone que el sistema de justicia está para defender a la población? ¿No son sus servidores los primeros que tienen que ser probos, que tienen que cumplir la ley y actuar éticamente?

Ahora se entiende por qué en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 88% de los poblanos se sienten inseguros en la ciudad. La seguridad pasa también por la adecuada procuración de justicia.

Por si fuera poco, en días recientes Juan Carlos Ruíz Sandoval, director administrativo del Tribunal Superior de Justica, fue despedido por desvío de recursos.

Esto es lo que se sabe, ¿se imagina usted todo lo que está oculto?, ¿se imagina el tamaño de la porquería?

