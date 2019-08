La Antorcha que viene

Antorcha Campesina, sus orígenes y su lucha. Pronto será partido político y espero verlo.

1.- Mariano Piña Olaya le cruza la banda presidencial a su amigo y condiscípulo de la facultad de leyes Miguel de la Madrid Hurtado. Piña Olaya, será gobernador de Puebla en una campaña ganada con presencia y organización.

2.- En ese sexenio la organización del movimiento antorchista generado desde 1972 en Chapingo —admito correcciones—, Antorcha Campesina gana 35 ayuntamientos, despedazando a hordas familiares opresoras de indígenas en las 3 sierras poblanas: la templada, la tibia y la fría.

2.1.- Como los apellidos ilustres eran marca de poder local; control de las fuerzas productivas locales: dueños de vehículos para transporte; los changarritos, tendajones, loncherías, hoteles y mesones; beneficios de café y priistas sin excepción cómplices o amigos del gobierno estatal en turno, la arribazón de los míseros organizados, insumisos, levantizcos —para esos días—, con capacidad de comunicación, y expertos en relaciones humanas con sus estamentos reclutados, generaron resacas de odios escondidos durante generaciones caciquiles, pues Antorcha Campesina educó a sus masas seguidoras en la independencia.

3.- Bajo el aspirante a ser reelecto el presidente Salinas de Gortari, el mejor alumno educado ¿informado? sobre el neoliberalismo, Antorcha Campesina en Puebla desmerece de actividades municipales, pues su estrategia que no tácticas, lo conduce a la organización nacional.

4.- Sus métodos organizativos asustan a una masa clase mediera ahora lumpenizada —no lumpen proletariat Carlos Marx—, ansiosa de vivir mejor, esperando que los gobiernos saqueadores por décadas, les lancen migajas de sustento inexistentes por ahora en este 2019.

5.- Los antorchos todos son consultados en asambleas de varios rangos llamados plenos, e incluso hay plenitos infantiles y han considerado que después de décadas de aprendizaje sobre organización masificadora que no masificada, ya es tiempo que sus millenials que también los tienen, busquen la consecución del poder político, económico, administrativo, que está encarnado en los gobiernos: federal, estatales, municipales, más en los poderes legislativos, para de ahí generar una nueva dimensión social para los olvidados de México, que según unos no llega a los 43 millones de míseros, y la academia de Economía de la UNAM afirma que pasan de 65 de 115 millones que somos, pues 5 viven trabajando bestialmente en Estados Unidos para que sus familias coman de lo que ganan.

6.- Las instituciones socialmente productivas en México no existen, no por algo el señor presidente cuando no era, las mandó “a la chingada” varias veces, ahora las desprecia pues cuestan miles de millones de dólares en pesos, sin que rindan ningún servicio, que no sea mantener atajos de acadé[email protected], [email protected], [email protected], o [email protected] de [email protected] socialmente.

7.- Bajo concepciones marxistas-leninistas, que asustarán a [email protected] los [email protected], Antorcha como movimiento social será ejemplo hispano americano del know how, para re-dimensionar el reparto de la riqueza racional a las mayorías.

Pronto será partido político y espero verlo.

NUESTRA CASA

Tristeza pedagógica ver museos varios en vacaciones, y en clases. Salvo su opinión.