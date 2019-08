Columna NO Apta para antitaurinos

No es precisamente que esta columna sea NO Apta para lectores antitaurinos; preocupa que pueda molestarles leer, ver tantas emotivas fotos de los homenajes rendidos en los ruedos durante la semana pasada.

No es precisamente que esta columna sea NO Apta para lectores antitaurinos, preocupa que pueda molestarles leer, ver tantas emotivas fotos de los homenajes rendidos en los ruedos durante la semana pasada a Toros como “Ruiseñor” No. 42, muy guapo y jarifo: Cárdeno de pinta, con cubierta berrenda con pintas mosquedas en negro; de la casa ganadera de don Victoriano del Rio, que salió como cierra–plaza, premiado con “Vuelta al ruedo” a sus restos, lidiado magistralmente por José María Manzanares; el otro de nombre “Soleares”. En foto de André Viar. Vemos el ceremonioso, solemne y muy respetuoso arrastre en la vuelta con la ovación del público puesto de pie.

Por cierto es un hecho plenamente confirmado que el Matador Manzanares quien al torear ha hecho el “cante jondo”, pasa de momento a ser un gran ¡Tirón de cartel!

Otro noble y muy bravo Toro que recibió los honores del “Arrastre Lento”, uno de los 2 del lote de Paco Ureña provenientes de “Jandilla” que le valieron el corte de 4 orejas 4 en una sola tarde de Bilbao, proeza que no se veía desde el año de 1964, por Manuel Benítez “El Cordobés”. Tuvo en suerte el de Lorca al sortear estos dos, cuyas orejas se fueron a su espuerta, mientras los restos de los toros recibían ovación en el arrastre. 2 faenas 2, con el mismo denominador de su toreo: pura sinceridad y entrega.

La amistad y lealtad, el sincero amor al amigo nos muestra esta fotografía del Caballero en Plaza Andrés Romero y uno de los caballos de su cuadra, de nombre “Caimán”, tan pronto el rejoneador dejó el hospital y llegó a casa, ambos se recuperan de las lesiones y golpes sufridos por la caída al resbalar el caballo frente a un toro de Fermín Bohórquez en la Plaza de El Puerto de Santa María. En silla de ruedas pidió ser llevado a las caballerizas para que, tan pronto “Caimán” lo vio, estiró el cuello y apoyó la cabeza en el hombro de su colega torero y Andrés lo rodeó con el brazo derecho – único que puede mover – y ambos se fundieron en un abrazo, que hizo brotar lágrimas de todos los presentes…<<¿Cómo les quedó el ojo a los disque animalistas…?>>.

Este jueves, el quinto de agosto, <<no hay quinto malo>> día 29 se cumplen 72 años, de la muerte por cornada el dia de San Agustín el 28, esa tarde en Linares en la que el “Miura” de nombre “Islero” prendió con mortal cornada que destrozó la femoral de Manuel Rodríguez “Manolete” precisamente al momento de tirarse a matar. Aparecen acartelados para hoy 29, el Sevillano de la Puebla del Rio José Antonio Morante, el alicantino José María Manzanares y el también sevillano “Pablo Aguado” para lidiar toros de Núñez del Cuvillo, componiendo un cartel que es un verdadero homenaje de arte e inspiración en remembranza del Cuarto de los Califas de Córdoba.

Don Paco Ureña quien ha salido aupado a hombros por decenas de entusiastas, muchos de ellos jóvenes chamacos, que siguieron la iniciativa de otro Matador Sául Jiménez Fortes; y no alzado por trabajadores o costaleros a sueldo por la Puerta Grande de la Plaza Vista Alegre de Bilbao.

Al momento de cerrar estas líneas, son ya tres la entidades taurinas de Bilbao que han dado a conocer su decisión de declaración a Ureña, como triunfador absoluto de Bilbao 2019, con ello se lleva a casa los codiciados premios “Encilla“, denominado “Premio Aste Nugesia“, el de la Junta Administrativa de la Comunidad, con una decisión Unánime de todos los miembros del jurado por las faenas realizadas a sus 2 Toros 2 de “Jandilla” el pasado 23 de agosto. Y otro premio de mucho valor sentimental por ser otorgado por la peña de “Jóvenes Taurinos” premio con el bello nombre de “Emoción Taurina”…Y…¡Olé!

Ya me despido, porque ya güele muy bien y soy de los que decía don Artemio del Valle Arizpe: <<güelen lo que se guisa hasta a cien leguas de distancia de la cazuela de la fritanga>>.