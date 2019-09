Ya viene la Antorcha

Ayer Antorcha Campesina ganó treinta y cinco ayuntamientos cuando festinaba al “Che” Guevara: “hacer uno, dos, mil Vietnams”. Mañana, el movimiento Antorchista Nacional será partido político.

1.- Siendo director general de gobierno, cuando Mariano Piña Olaya —mi amigo—, era gobernador, recibí la visita inopinada de la Dirigencia Nacional del entonces evolutivo cuerpo organizativo y de acción denominado: Antorcha Campesina.

2.- Con lenguaje franco que hubiese asustado —como asustó y sigue asustando—, a los desinformados, Aquiles Córdoba Morán expuso las necesidades democráticas de varias decenas de pueblos sumidos todavía hace tres décadas y un lustro, en la más espantosa situación en comunicaciones terrestres, agua potable, drenaje, salud, administración oficial estatal y municipal, destacando entre esta pobreza material la salud en todas las comunidades y la educación.

3.- Si le agregan ustedes el trato inhumano y bestial que prodigaban los que “sabían Castilla”, a los indígenas o mestizados de ellos con otros míseros, era catastrófica la situación social.

4.- Don Mariano Piña Olaya rodeado, admirado, atendido, y muy querido por funcionarios y sobre todo amigos serranos de las tres sierras: fría, caliente y templada, los cuales habían lo cercado en su elevación al trono democrático durante años, en llegando al poder como político culto, medio sociólogo, antropólogo e historiador en serio, indicó la necesidad de ser imparciales ante la lucha Antorchista, y así, juiciosamente y gracias a la prensa televisiva protagonizada históricamente por Blanca Lilia Ibarra, y en la prensa escrita con el actor democrático Don José Bolaños (hoy de luto eterno por la ausencia de su vástago), Antorcha Campesina ganó treinta y cinco ayuntamientos, cuando también lo hacía en muchas partes festinando al “Che Guevara”: “hacer uno, dos , mil vietnams”.

5.- Hoy 19-IX-2019, Antorcha Campesina pasa a ser leyenda con la vida de cientos de miles de campesinos sin $$$, para comprar semillas; abonos; faenas de apoyo obligadas en agricultura; combustibles, maquinaria o yuntas, acémilas, burros, y sin establos, ni aves, ni peces de aguas dulces.

6.- Pero a cambio el movimiento Antorchista Nacional será partido político buscando no el Poder por el Poder, sino la responsabilidad de conducir el Carro del Sol de los tres tipos de gobierno: federal, estatal y municipal. Tienen una ventaja sobre todos los no lectores de historias mil de pueblos mil.

Saben leer la Historia. Dice el ing. Aquiles Córdova Morán:

1. El modelo económico en que nos encontramos inmersos, un capitalismo neoliberal de última generación, ha incrementado la pobreza hasta un nivel mayor que cualquier medida que se haya aplicado para mitigar esta situación.

2. Por ser una organización de carácter social, sin subsidio oficial y, sobre todo, sin el poder del aparato del Estado, y solo con el apoyo y la fuerza que dan las masas organizadas, su acción es, necesariamente, limitada.

3. El neoliberalismo no tiene las mismas limitaciones que nosotros; es la política oficial, es la que se impone desde el gobierno y desde las esferas de la empresa privada; en ese sentido, su trabajo, su desarrollo, es mucho más amplio, más veloz, mucho más eficaz en función de sus intereses, que lo que nosotros pudiéramos hacer para contrarrestar el fenómeno de la pobreza.

4. Necesitamos que Antorcha deje de ser sencillamente una organización social de honda raíz popular para convertirse en un partido político con registro legal, que sea capaz de luchar democráticamente el poder de este país; y si las cosas salen bien -y nosotros las hacemos bien y no perdemos el rumbo-, llegar al gobierno del país y desde ahí combatir la pobreza implantando las medidas que ahora no podemos aplicar porque no somos poder público.

NUESTRA CASA

Seamos solidarios ante los sucesos que vive el publicista —difusor de verdades—, José Bolaños Gómez.