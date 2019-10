¡Callaron a los clarines y … rompieron el silencio!

Por cierto que el llamado Jesús o, Cristo del Gran Poder está cumpliendo este octubre nada más 499 años de existencia, para el 2020 grandes y solemnes festejos se preparan ya para el 500 Aniversario de éste gran favorito de la imaginería de los toreros.

Fue ante la SEMARNAT, autoridad de la que depende los Viveros de Coyoacán ante quien se presentaron el mandamás de la agrupación de Toreros, Novilleros y similares, el Matador Paco Doddoli, además en su calidad de Representante legal y Apoderado de los toreros mexicanos acompañado del también Matador Alfredo Gómez “El Brillante” Director de la Escuela Taurina Mexicana, donde presentaron la solicitud formal, para beneplácito de Maestros en activo como Salvador Santoyo y de quienes practican esa difícil y ardua profesión cuenten de forma formalmente oficial con un espacio para sus prácticas y entrenamientos, como de manera tradicional lo han venido haciendo de siempre en esos Viveros. En la foto el novel y prometedor capitalino Ángel Martínez en labores de entrenamiento.

Esto nos hace recordar y bien vale hacerlo al poeta Manuel Benítez Carrasco que así cantó a: << VIVEROS DE COYOACAN / Viveros para pinares y toreros / Unos qué tal vez serán/ Toreros, por los alberos/ Y otros se quedarán… una gran verdad, cuantos sueños que ahí nacen se harán realidad y otros muchos, en eso…en grandes sueños se quedarán. La absurda, incongruente y odiosa denuncia presentada disque de manera “anónima” hecha por desvergonzados anti-todo, hablaba del uso de “peligrosos objetos puntiagudos”. Demanda a la que los azules acudieron de inmediato. ¡El colmo Dios mío! Lo que no se ve ahora a plena luz en manifestaciones y desmanes!...mientras los polis en su diaria permanencia frente a la pastura de memelas y atoles. En la foto, un chavalillo “tirándose arriba” con mucha verdad a la carretilla para practicar la Suerte de Matar, ahí en Los Viveros.

Manuel Jiménez el llamado y reconocido “Chicuelo” en la solemne conmemoración del C Aniversario de su alternativa, tomada en 1019, con solamente 17 años de edad, pues nació año de 1902 y murió en el 1967 fue rememorando en la Plaza Las Ventas de Madrid, y el Matador Juan Leal lució en su homenaje un hermoso capote de paseo, del Gran Manuel Jiménez “Chicuelo”, original y auténtico con la Santa imagen, del Señor Cristo del Gran Poder, bordado en áureo, con su túnica color Nazareno, con finos hilos de seda sobre un floreado marco muy recamado. Capote facilitado para ésta ocasión por la familia, descendientes del Gran Chicuelo y que en la foto luce junto al baúl de los valiosos recuerdos. Por cierto que el llamado Jesús o, Cristo del Gran Poder está cumpliendo este octubre nada más 499 años de existencia, para el 2020 grandes y solemnes festejos se preparan ya para el 500 Aniversario de éste gran favorito de la imaginería de los toreros.

Se rompió el sonar de los clarines con los avisos y el silencio al término de lidia y comparecencia de los novilleros, algunos no tan tiernos, en La México: Miguel Aguilar, el chaval de Aguas que ha asegundado su triunfo logrado en la segunda novillada, en ésta su repetición, con lo que suma ya 2 peludas 2, cortadas, y tal como reza el a cabezal de estos Puyazos, “ha silenciado los clarines de los avisos y ha terminado con los “silencios” al concluir las faenas. En la foto con su 1er., castaño albardado y bocinero, nacido en las dehesas de “Volar del Aguila”. El otro triunfo el de la tarde de su presentación, en las dos no sólo ha gustado de manera cautivadora con su toreo de mucha entrega, conocimiento y permanencia en los terrenos que comprometen, éste chavalillo ha visto, como no lo han logrado otros desdichados, y la palabra no es ofensa; es que han perdido la dicha, el acariciado sueño de salir con corte de oreja en la tarde de su presentación en la Gran Plaza.