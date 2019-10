Desinformación en la SSPTM

María de Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), está totalmente desinformada, alguien de mala leche le dijo que la banda de Cristian “N”, conocido como “El Grillo”, había quedado totalmente desmantelada y la funcionaria se lo creyó todo.

A la Pequeña Lulú, como le dice su personal en tono de burla o con cariño, le cambiaron espejos por oro, para qué realmente se creyera que, en Puebla, ya no había crimen organizado, lo malo es que su mentira la llevó a los medios de comunicación.

Claro se ve también que esta servidora pública no lee noticias, y que no la tienen totalmente informada, pero a las 8 horas del día domingo 27 de octubre, una célula de este siniestro personaje, que opera desde las entrañas del Centro de Reinserción Social (Cereso), de San Miguel, le hizo una visita sorpresa a empleados del negocio Presta Max, que se ubica en el mercado Morelos, para advertirles que los van a matar uno a uno, hasta que no reinicien el pago de piso correspondiente.

Para la información de la señora secretaría le comentó que estos sujetos venían encapuchados, que portaban armas de grueso calibre, y que actuaron días después de que la policías del estado y municipal, habían detenido a unos 30 integrantes de esta organización delictiva, tras agresión armada a un domicilio, donde un menor de 13 años resultó con lesiones de bala en la cabeza.

En este mismo espacio le comenté en varias ocasiones que la organización de El Grillo, no está desmantelada ni siquiera en 50 por ciento, que varios de sus líderes siguen operando en la zona del mercado Morelos y en diversos puntos del norte y centro de la ciudad.

Si la secretaria en realidad quiere demostrar a los poblados que está preocupada por la seguridad, antes de realizar declaraciones que la dañan y dañan la su presidenta municipal, qué le tiene mucha confianza, debería de encabezar el pedimento, para que de manera coordinada el gobierno de Puebla a incluso la federación, atendido en el problema que ha generado la creación de la organización criminal de El Grillo, como para que sea neutralizado definitivamente y se regresé parte de la tranquilidad que los poblanos necesitan.

En breve le daré los detalles de cómo opera el grupo criminal.

Nos vemos cuando nos veamos