¿Discurso insurreccional o razonado?

“Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”. Después de 50 años de profesionalismo, el general Carlos Gaytán Ochoa ratifica el paradigma castrense: “Los ejércitos son operativos. No deliberativos”.

1.- El discurso del general Carlos Gaytán Ochoa, comentado fue por los —ahora recién nacidos—, especialistas en Seguridad Nacional.

1.1.- Para todos lleva un mensaje cifrado que dicta el futuro comportamiento de las fuerzas armadas cuyo comandante supremo es el señor presidente de la Res-Publicae.

2.- He contado las cuartillas españolas llamadas: tamaño carta. Los renglones cara por cara. Los párrafos. Seleccionado los rituales. Escogido los no comunes. Consultado con alguien que sabe de semántica y lingüística en tres idiomas —por si las dudas—. Leído por los 4 lados, no encontré más que el dicente se atuvo al dicho común centenario. “Al pan, pan. Y al vino, vino”. En 64 renglones no hay más que lenguaje preciso, sin añazagas, ni verdades ocultas. Ruégole acompañarme en los párrafos supuestamente “crípticos” —dicen los que saben de esto—, e interpretarlo con sus razonamientos lógicos:

“Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”.

“Sin embargo, es también una verdad inocultable, que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad”.

“Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes, fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las formas con que hoy se conduce al país”.

“Lo refiero porque más de uno quisiéramos soluciones mágicas, o peor, drásticas, ante un entorno histórico que lo que requiere a gritos, es pacificar, educar y mantener sano a México”.

“Por ello reconozco que el alto mando sostiene hoy sobre sus espaldas, la muy alta responsabilidad de mantener cohesionado al país de coadyuvar a su pacificación a la brevedad posible, de hacerlo todo con el menor costo social, y la mayor eficacia”.

“¿Quién aquí ignora que el alto mando enfrenta, desde lo institucional, a un grupo de “halcones” que podrían llevar a México al caos y a un verdadero estado fallido?”.

“He hablado cuidando mis palabras”.

3.- Fuente: Discurso del general Carlos Gaytán Ochoa dicho el 22-X-2019, en la SEDENA:

a).- “Nos preocupa el México de hoy”.

b).- “Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.

4.- Después de 50 años de profesionalismo castrense, el general Carlos Gaytán Ochoa ratifica el paradigma castrense mundial dese hace siglos: “Los ejércitos son operativos. No deliberativos”.

NUESTRA CASA

Después de un año de des-administración, el ayuntamiento poblano anuncia que se pavimentará con concreto hidráulico. Medida sabia.

Nota.- Sí, es cierto Don Alfredo Nobel creo los premios Nobel. Gracias por las reclamaciones.