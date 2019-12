Tradición muy arraigada entre aficionados- de los buenos – es ir a los corrales de la Plaza a ver los toros que se lidian el domingo. <<¿Ya llegaron los toros?...para ir a verlos>>; era esa la pregunta que se hacía y que hoy prevalece con insistencia en las RsSs. Por Reglamento, el encierro debe desembarcarse a más tardar el lunes anterior por la noche. Muy frecuente era que el domingo al terminar la corrida, ya estaban afuera los tortón que transportaban el encierro del domingo siguiente. De este festejo pasado el encierro se desembarcó miércoles por la noche y se publicó en vídeo el jueves; sin que nunca circularán fotos de los toros y al otro día, viernes se dio a conocer el comunicado oficial de que se lidiarían: ¡Sorpresa atiborradora! <<Dos toros de otra casa ganadera>>. Y más sorprendente si la ganadería anunciada “Reyes Huerta” cuenta con 3 fierros 3 más que le son hermanos; “Ajuluapan, Soltepec” y la triunfadora “José María Arturo Huerta”. Anuncio de cambio inexplicable, pero mucho peor la manera y descortesía al hacer el anuncio muy por fuera de tiempo y sin un dictamen o explicación convincente. Resulta muy oportuno anotar que el encierro para este domingo de “Xaxay” ha sido desembarcado, lunes por la noche, como debe ser y las fotos de los toros: chinorris y con buen morrillo, circulan desde el martes.

Actitud macabra y muy descortés que NO corresponde a la respuesta de la afición que hizo la mejor entrada en lo que va de esta temporada y de muchas tardes más, como se aprecia en la foto (Insta E. Ponce) de uno de los dos momentos mejores de la tarde; el toreo muy natural, recto y mandón de Enrique Ponce, al “347”, el molestoso viento presente que trajo el Dios Ehecatl, no permitió nada más.

Tarde de descortesías y desvergüenzas: primero al Partir Plaza en donde Pablo Aguado quien haciendo su presentación en la gran Plaza, el paseíllo debió hacerlo descubierto, montera en mano. Quizá en respuesta a esta descortesía, pero con mayor falta de educación y sobre todo de respeto a la profesión, los actuantes, testigos de la más importante ceremonia en la vida de un torero, el momento de alternativa que se confirmaba, (FOTO 2) ellos, los testigos se mantuvieron sin descubrirse, horriblemente enmonterados. La cosa no quedó ahí, al cambio de tercio de banderillas a muerte, en el cierra plaza, este cambio se dio “a güevo”, únicamente quedaron en el morrillo del toro 2 palos 2, por lo que el Palco no cambió el tercio y Aguado sin desmonterarse, sin solicitar respetuosamente el cambio de tercio, procedió a iniciar faena de muleta – que no la hubo, ni intento de hacerla, - bien valió el grito desde el tendido: - “¿Dónde quedó la nueva figura de España?”, la autoridad en la callejón brillando por su ausencia y la del palco, una vez que se daban los primeros muletazos, pues clarín en trompa, ordenó el cambio de tercio.

Muy claro nos queda que pudo haberse tratado de un error muy lamentable en la mentalidad del confuso torero, pero error también de quienes le manejan y asesoran, peor aún de la Autoridad de callejón tal parece ahora que estos importantes detalles les valen madre. Lo importante es quedar bien con toda la supuesta personalidería que hay que acreditar para que pasen a estorbar al callejón. El pago de favores ya vendrá después.

Un muy merecido triunfo que se celebra con prolongado abrazo, el regreso triunfal después de muchos años de epopeya e historia del Fierro de “Reyes Huerta”. La emoción del grato e inolvidable momento de la vuelta al ruedo con 2 orejas 2, donde sin salir el ganadero al tercio, ni más aspavientos ni caravaneos histriónicos. Con ese prolongado abrazo recibido del torero Adame en su vuelta triunfal y muy festejada por la lidia de “Arrebato” número 315 con 485 kilos, negro entre- pelado, bragado y muy bien puesto de cornamenta; lidiado como séptimo, que al salir de un lance de capa se dio vuelta completa al meter con codicia extrema la cornamenta en el albero, dándose vuelta, con tremendo golpe de caída, golpe que de seguro mucho le afectó y mermó; de no haber ocurrido esto, otro cantar debió haber sonado; el Toro que al final fue premiado con el “Arrastre lento”, con todo y golpe, bien mostró y permitió ver lo que dentro traía: nobleza, bravura, largo recorrido e importante fijeza, lo que es característico de esa hermosa divisa Blanco, Rosa y Carmín. El 1ero., del lote de José Guadalupe, “Canónico” También fue honrado con el “Arrastre lento”.

Y, así la pasa Joaquín en México; sábado por la noche en el Auditorio Nacional en multitudinario concierto con público de pie y cantando: Sabina en un refulgente escenario con gigantes fotografías de carteles taurinos, haciendo una grande, ejemplar y magnifica promoción y defensa de la fiesta que tanto quiere Joaquín gran enamorado de los toros, por la noche, cuando ya le dieron las 2 y las 3, los alcanzó la madrugada y les encontró la luna en su lugar favorito en México, el Bar “Tenampa” entonó lleno de emoción canciones del gran José Alfredo que tanto admira, igual que a José Tomás a quien cantó en poesía : << “Tú puerta la del príncipe y tú casa / mí corazón cosido a tú capote”.>>.