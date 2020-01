Con que muy buen sabor de boca se ha cerrado el año taurino del 19; aparecen rutilantes en los patios de cuadrillas de todo México, para llenarnos de ilusión al parir Plaza, los nombres de José Mauricio, Fermín Rivera, Juan Pablo Sánchez, Octavio Garcia el llamado “Payo” y Arturo Saldivar. Pero, sobre todo, ha sido José Mauricio, quien nos ha permitido y regalado los brindis de fin de año con el recuerdo, la remembranza del poderío del “Ciclón Mexicano” Carlos Arruza; Dios quiera y Permita que este 2020 seamos testigos de la consagración definitiva como figura nuestra de alguno de estos cinco, o ¿Porqué no, de al menos un par de ellos?

Un merecidísimo reconocimiento a una familia, un apellido de mucha prosapia ganadera y taurina: González, con los cartelillos anunciando el nombre de los 6 Toros 6 del encierro bautizados con remembranza a los nombres de los señores que han llevado las riendas de esa casa de toros criar, misma casa hacendaría donde Don Mariano González Fernández al adquirirla, estableció así la sede de la familia, hacienda conocida como: “San Mateo Huiscolotepec” y un hijo de él, Don José María fundó la actual actual “Piedras Negras”. Así, fueron saliendo con gran galanaduría lo toros: “Don José María” “Don Lubín”, “Don Wilulfo”, “Don Románico”, por supuesto el inolvidable “Don Raúl”, cerrando plaza el sexto, “Siglo y medio” en remembranza de los 150 años que este año cumple esa casa. Para nuestro gusto, fue el 2ndo., “Don Lubin”, guapo él, muy jarifo quien con mayor prestancia lució todo el esplendor piedrenegrino, y al cuello, orgulloso y elegante el distintivo corbatín de la casa.

Pero fue a “Siglo y medio” herrado a fuego con el núnero23, de bella pinta cardena; muy, muy carita, “rostro”, dicen a los cristianos que como éste lucen caribellos; pues fue a él a quien tocó el honor, la gran responsabilidad de volver a las dehesas de casa a disfrutar del harén de una veintena de vacas que Marco Antonio González seleccionará para que sean su disfrute y buena compañía hasta el final de sus días, que, esperamos, deseamos, sean muchos y provechosos

Y, en esto no vale aquello de << la moneda está en el aire >> o, de que << la suerte está echada >> Serán la Ingeniería genética, la acuciosa revisión de los libros de crianzas de la casa y sobre todo el sentimiento; el feeling - sí se vale la expresión - del Señor Ganadero, lo que como resultado de los empadres; cosa que ya se verá en unos 4 años o en las primeras tientas de las crianzas, justifique el que “Siglo y medio” haya vuelto a padrear, llevando, queda dicho, la gran responsabilidad de preservar la bravura de su sangre. Aunque hoy nuevamente y Gratia Deu, la quintaescencia del toreo consiste en templar, y fue precisamente eso; el temple de lo que carecieron los coletudos y muy claro debe decirse. Lo verdaderamente ocurrido fue descrito desde 1949 en la revista “El Ruedo“ y que parafraseamos: < Se utilizaron espadas de palo que no pinchan, con muletas que no templan y Puyas que sí matan >>.

Justo es mencionar el muy merecido reconocimiento a la creatividad artística, manifestado estupendamente en el Arte de elaborar, confeccionar desde su diseño ropa, trajes de luces para los toreros , de allá, allende los mares y también a los de por acá, sobre todo los hermosos capotes de paseo, siempre enmarcando imágenes que son todo un rico y hermoso simbolismo, como es el caso de la Santísima Virgen de Guadalupe, la Señora de La Esperanza o, El Cristo del Gran Poder, como, bordados hermosamente hechos a mano; Maestra Naty se le conoce a Doña Natividad García Frutos quien ha sido honrada por el Ministerio de Gobierno respondiendo a propuesta colectiva y única del Concejo de Ministros de Cultura y le han otorgado la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2019, premio que anualmente otorga el gobierno español.