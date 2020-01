Ayer en este espacio señalamos las acciones de Genoveva Huerta en contra de las mujeres. Enlistamos el despido de Amparo Acuña al frente de la Secretaría de Promoción Política del PAN Puebla, también la destitución de Mónica Rodríguez Della Vecchia como coordinadora del disminuido grupo legislativo y la imposición de Oswaldo Jiménez López como nuevo representante del blanquiazul en el Congreso local.

Los actos realizados por la aún presidenta estatal del PAN, demuestran que carece de conocimiento legal, ya que en el primer caso ella se extralimitó con la decisión de remover a Amparo Acuña.

Durante una entrevista que realicé anoche en el programa Destrozando la Noticia a Humberto El Tigre Aguilar, quedó claro que Genoveva carece de las facultades para “renunciar” a una funcionaria de alto nivel.

Fue el propio Aguilar quien reveló que el caso ya se estudia a nivel nacional ya que la instancia que debió remover a Amparo Acuña era la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal, misma que después de decidir una destitución tiene que informar a la Comisión Nacional para que dicha instancia lo avale.

Hasta el momento la comisión local no ha sesionado, ni ha tratado el tema, por lo tanto Amparo Acuña le guste o no, es legalmente la encargada de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, ya que ella no renunció.

En el caso de la designación de Oswaldo Jiménez como coordinador del PAN en el Congreso local, la también exdiputada federal evidenció su desconocimiento: De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al coordinador de cada grupo legislativo lo nombran los propios diputados por mayoría.

Hay que recordar que en el mes de junio de 2015, Rafael Micalco Méndez, entonces presidente estatal del PAN, anunció su decisión de quitar de la coordinación de la bancada a Jorge Aguilar Chedraui, sin embargo los diputados hicieron valer la Ley Orgánica, y demostraron que el estatuto panista no puede estar por encima de una ley que rige al Poder Legislativo.

El error de Genoveva fue imponer su voluntad sin cabildear con los diputados, y ahora la decisión de la bancada blanquiazul es una rebeldía que apoyará para que se quede Mónica Rodríguez Della Vecchia como coordinadora. Así Genoveva Huerta comenzó la rebelión en su contra.

Sin ser brujo le adelanto que bastará una simple apelación ante los tribunales para echar abajo las decisiones de la presidenta, determinaciones que están generando una gran fractura en el PAN para favorecer a algunos de sus amigos como Fernando López Rojas, Pedro Gutiérrez y Carolina Bouregard Martínez, de cara al –no lejano- 2021.

Alianzas para arrebatar triunfos a Morena

En la misma entrevista, Humberto El Tigre Aguilar reconoció que Acción Nacional tendrá que poner toda la carne en el asador para obtener tres triunfos importantes: la capital del estado, un número considerable de diputaciones locales y la mayor cantidad de curules en la Cámara Baja.

Explicó que tan importante es para los capitalinos “formar un gobierno municipal que responda a las necesidades y expectativas de los poblanos” como para todos los mexicanos el alcanzar el mayor número de espacios en San Lázaro para ser un contrapeso a las ocurrencias de Morena.

Y sí que será imperante que se obtenga esa oposición pensante porque ya vimos que cuando las ideas de AMLO como el Insabi o los programas federales llegan al Congreso de la unión son aprobados sin chistar por sus súbditos, incluso aunque se les advierta que faltan reglas de operación o que las nuevas políticas, literalmente, pueden matar a miles de mexicanos que requieren de medicamentos, tratamientos y procedimientos quirúrgicos.