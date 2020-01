Las cosas no van bien en la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP), de las mil patrullas que el Gobierno del Estado entregó para la vigilancia en el Estado de Puebla, solo están funcionando 500 y las restantes permanecen paradas en la Academia de Policía Ignacio Zaragoza, y esto sencillamente porque no hay a quien entregarlas porque no hay quien las maneje.

Tomando en cuenta que cada una de estas patrullas significa un gasto del Gobierno de 51 mil 370 pesos mensuales, entonces haga cuentas el lector cuánto dinero se está perdiendo.

Y lo más malo es que de las 500 unidades que ya están en funciones, el director de la Policía, Andrés Cazares Herrera y el Capitán Narciso Peña Cortés; de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, no las han entregado donde realmente se necesitan, sino con los cuates.

Pero lo más malo es que las que están en funciones gran parte no funcionan porque no tienen gasolina, porque el titular de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policía, el Vicealmirante José Guadalupe Ávila Gil, no ha pagado.

Y si eso fuera poco la mayoría de las cámaras de reconocimiento facial y radios llegaron sin funcionar y nadie capacitó al personal, los que han aprendido es con las pocas que funcionan.

Quien envía el reporte lamenta que la renta de las mil camionetas no sea como se esperaba.

80 camionetas se pudren

Hay más, 80 unidades modelo 2019, de las que están pintadas de azul con blanco y están en perfectas condiciones se pudren asentadas en la academia porque sus jefes creen que son del PAN y sólo dos se entregaron a un municipio.

Y nadie dice nada.

Nos vemos cuando nos veamos