La empresa Intecproof se verá obligada a imponer al menos 380 mil fotomultas a los poblanos para poder cobrar lo acordado con el gobierno del Estado.

Esta “obligación” resulta absurda y desde ahora señalo que se trata de una cláusula ilógica.

En el supuesto que el programa de Monitor Vial, mejor conocido como fotomultas, logre su principal objetivo, o al menos, el que públicamente reconoce el gobierno que es crear una conciencia y cultura vial entre los poblanos, ¿qué pasará con la empresa?

No me imagino que la firma que ya está pensando en los más de 700 millones de pesos que se embolsará del erario quiera dejar de cobrar su mesada por 17 millones de pesos, simplemente porque no llegó a la meta de infracciones que le impuso el gobierno.

¿Repetirán acaso los mismos errores cometidos por el morenovallismo, como la invención de infracciones?, ¿colocarán los radares en los desniveles de las avenidas para que forzadamente los poblanos superemos los límites de velocidad?, ¿truquearán los radares?, ¿fijarán los topes de circulación exageradamente bajos?

Las declaraciones de la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, preocupan porque reflejan que una vez más, el tema de las fotomultas busca ser un pilar financiero para la administración estatal.

Resulta absurdo que se obligue a esa o a cualquier otra empresa a cumplir con la imposición de una cuota de fotomultas, por simple lógica, esa determinación llevará a la aplicación de infracciones innecesarias o falsas, con tal de alcanzar el número de boletas mensuales.

Si se supone que el programa es para salvar vidas, evitar accidentes y mejorar la cultura vial; deberíamos aspirar a que el número de foto infracciones fuera mínimo porque eso reflejaría que los poblanos habríamos tomado conciencia de la responsabilidad que implica manejar un vehículo.

Aún estamos a la espera de conocer cuáles serán los montos de las infracciones y desde ahora les adelanto que de repetir los errores morenovallistas de aplicar sanciones que rebasen los 3 mil pesos, la medida será fuertemente rechazada.

Como ya lo dije, la sanción por cantidades más módicas, causará el mismo efecto que las multas que terminan por sumar más costos que el valor de algunos vehículos.

Lo último que los poblanos queremos es que nos quieran sangrar nuevamente con las foto infracciones.

En conclusión: regulación sí; recaudación desmedida no.

Papa caliente en Salud

Las protestas que han realizado los padres de familia por la falta de medicamentos contra el cáncer, son una papa caliente para el gobierno estatal.

Aunque el desabasto de medicamentos es un tema meramente federal y generalizado en todo el país, es más que razonable que los padres exijan que se continúe con el suministro de los fármacos y el tratamiento oncológico que ya llevaban sus hijos, sin importar si es el gobierno poblano o el de AMLO el directamente responsable.

Anoche, la Secretaría de Salud reconoció en un comunicado la “escasez de algunas fórmulas”.

Para limpiarle la cara al gobierno de AMLO la dependencia también suavizó el desabasto de medicamentos contra el cáncer en Puebla: “La Secretaría de Salud realizó la compra de los fármacos Vincristina y Citarabina, por lo que, una vez que se cuenta con estos, la dependencia iniciará con el proceso para su distribución”.

Al margen de los tecnicismos, la burocracia y los tiempos de espera, lo delicado es que niños y niñas que cada día enfrentan una enfermedad degenerativa, están perdiendo tiempo valioso para ganarle la batalla al cáncer.

Esperemos que cuando lleguen, no sea demasiado tarde.

El sentimiento de los padres además de justificado, se puede resumir en dos palabras: rabia e impotencia.

Ni más, ni menos.