José Antonio Morante de la Puebla del Río, acompañado de otro golfo de vocación, el llamado Ciclón de Jerez, Juan José Padilla, hoy en retiro, acuden al campo a Casa Ganadera de “para personalmente Ver el ganado que habrá de lidiar se en el ya célebre Concurso de Ganaderías de Jerez de la Frontera. Mientras en el recuadro de la foto vemos a Ale Talavante en su auto recorriendo el campo bravo como propio veedor de los toros que habrá de lidiar. Así, sí funcionan las cosas, no con engaños, engaños al público con el ganado que escogen los llamados veedores y engaños a las figuras, a quienes para convencer de que a nuestras plazas vengan, les argumentan:…” No hay problema…el ganado está chicón, casi sin pitones, pero: No pasa nada, no hay problema”. Nada mejor que sean los propios interesados en su reputación los que en el campo vean los toros que habrán de lidiar.

Verdaderamente sorprendido quedé el fin de semana pasado y más al recibir un par de llamadas solicitando mi opinión al respecto de la noticia que esos días circuló y que también lo mismo: mucho me sorprendió, más que la noticia, su contenido metafórico, pomposamente anunciado “la construcción de una nueva Plaza de Toros en Puebla”. Sí una nueva Plaza se va a construir, por favor, en la planeación tomar en cuenta lo que hoy predomina; se requiere de un callejón de 3 o 4 pisos para dar cabida a los empresarios y la multitud de invitados y gorrones. (FOTO 2) Lo cierto es que esto puede obedecer a una estrategia - raro que los políticos tengan estrategias y no sólo ocurrencias - .Qué se trate de contar con un escenario de absoluto y fácil control para eventos políticos en campañas y cumplir con aquel mandato de “al pueblo pan y circo”. Y más ahora que tanto gustan las Banderillas pa’tras, dando giros y volteretas a ritmo de zumba y los numeritos cirquences ecuestres.

En la primera corrida del LXXIV Aniversario, el señor Herrerías en barrera de 1era., fila recibió brindis de parte de su amigo quien: “siempre lo apoyará y más ahora por lo que está pasando en la Fiesta, se entiende, dijo Enrique Ponce, y ahí en barrera Don Fechorías parece un venerable Santo al lado de los gañanes que hoy manejan la Fiesta. Grandísimo error de la empresa al permitir ¡Vaya compromisos pendejos y vulgares! (FOTO 3) tantos colados, gorrones y gente que mucho afea el panorama en el callejón. Si a todos esos que nada tienen que hacer ahí, aparte de estorbar, incluida toda la parentela Adame, sí a todos los suben a tendido, sería el llenazo más espectacular y record en esa cumpleañera Plaza.

Fuimos a festejar con la cumpleañera con la gran esperanza de ver algún grato recuerdo de esos 74 años que alguno de los coletudos trajera una remembranza del inolvidable Ciclón Mexicano Carlos Arruza a los Cien años de su nacimiento y nos encontramos, disfrutamos de verdad el recuerdo de Jorge Aguilar con la Ranchera que instrumentó Octavio García El Payo, una Dosantina continuada con un natural bellísimo y de mucho aguante por parte del queretano y a Roberto Domínguez que nos trajo a la mente el de Buñuela, Antonio Ferrara en esa artesanal muy, muy técnica maneta de ejecutar la suerte de matar, con el corte de una oreja, que sumada a la de su segundo, le valió la puerta grande a hombros, por la del Encierro.

Ya nos despedimos con cita de don Antonio Machado, frase, sentencia escrita para España, pero que bien vale para nuestro México y cualquier país del Planeta de los toros: “En España de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa”.