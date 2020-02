El gobernador Miguel Barbosa Huerta, en entrevista para Intolerancia Diario, aseguró tener la salud para gobernar y adelantó que habrá una Puebla segura durante su sexenio, en lo cual ya trabaja.

Ha habido ataques de mis detractores al señalar mi salud como un impedimento para gobernar; sin embargo, dijo, “están muy equivocados”.

”Más allá de mi afectación que tiene que ver con la amputación de mi pie derecho y decir que yo no me siento amputado de nada, cómo enfrentar retos de vida enormes en las condiciones de afectación de mi movilidad, a mis adversarios políticos me han querido dañar con señalamientos relacionados con mi salud.

”Y la tienen perdida, porque todos los días mienten y todos los días se desvanece su mentira,

— ¿La responsabilidad de gobernar pesa?

—“Sí, para mi gobernar es un estado de emoción, lo he dicho muchas veces, yo vivo en estado de emoción gobernando, pero lo disfruto, lo disfruto enormemente el día que empezaba yo a sufrir el hecho de gobernar en ese momento ya no sabría yo hacerlo.

”Yo disfruto, claro que me tensiono, claro que me molesto, claro que me angustio, pero cada momento complicado lo disfruto, el gobernar significa pasar por muchos momentos todo el tiempo”, dijo.

Los cambios en el gabinete

—¿De repente un gobernador siente impotencia?

—“Si claro. Que tienes que ajustarte a tus competencias y a las posibilidades de hacer las cosas, y tú ves que las cosas a veces no se pueden y yo no me resisto a quedarme metido en la inercia.

”Yo no me resista que el servicio público no se modifique, por ejemplo, yo ya tengo dos reuniones sobre todo con mi equipo de gobierno, Donde yo dije no hemos ido diferentes a los anteriores, y yo somos diferentes o se van todos”.

—¿Serás el gobernador que más ha cambiado gente en tampoco tiempo?

“Sí, pero con razón, es consolidación, es consolidación, los dos primeros que cambie en la administración es porque querían venirme a plantar un equipo de control de todo lo que se dedicaba a licitaciones.

”La tercera, Karen (Berlanga), era la contralora que no creía que nadie fuera culpable, mejor le dije vete al ISSSTEP.

”El cuarto porque Eliodoro Luna me puso dos equipos que no me satisfacían y pasaron cosas que no me satisficieron y decidí cambiar. El quinto, porque el mismo (Fernando) Manzanilla, dijo que nunca fue de mi equipo”.

—¿Vendrá algún cambio pronto?

—“Ninguno pronto, pero todo está en evaluación”.

Revisión universitaria

Respecto a las revisiones de cuentas públicas, en el caso de la BUAP negó su injerencia luego de la pretendida revisión que intentó la Auditoria Superior del Estado.

La autonomía universitaria, dijo, es autonomía de cátedra, que quede claro, la UAP es un órgano autónomo que recibe 2 mil millones de pesos del gobierno del estado al año y 4 mil 500 millones de pesos del gobierno federal, y que rinde una cuenta pública, por tanto, la cuenta pública debe ser revisada.

”Cuando el nuevo auditor del estado inició una revisión (a la UAP), yo me enteré y se me hizo muy raro que lo hiciera, me sorprendí.

”Todos piensan que en Puebla cualquier cosa que ocurra la autoriza o la ordena el gobernador, pero no, no es así”, sostuvo.

“No sé si haya habido una cuestión personal entre ambos personajes, no lo sé, ni me interesa investigarlo, de hecho, inmediatamente el rector (Alfonso Esparza) percibió o sintió que había una circunstancia dirigida desde el poder ejecutivo, pero no es así”, afirmó.

“Comenzó con acciones de rivalidad, no, por favor, yo por lo que no pararé es porque cualquier órgano del Estado que reciba recursos rinda cuentas incluyendo la Universidad Autónoma de Puebla”, dijo.

Delincuencia violenta

“En materia de seguridad pública tenemos un gran problema, porque Puebla un estado ubicados estratégicamente es el paso del sureste al golfo, a la ciudad de México, o al norte del país, a todos lados”, explicó el gobernador Barbosa.

En Puebla, aseguró, “no existen cárteles nacionales del crimen organizado; sin embargo, reconoció que hay organizaciones criminales locales que pueden ser tan violentas como las primeras”.

—Tu emitiste una frase que quedó grabada donde dijiste que en materia de seguridad el Estado está a prueba, ¿Cómo cuáles son los alcances de esa frase, por qué está prueba y cuándo sabremos si se logró pasar esa prueba”.

—“Todos los días hacemos enormes esfuerzos, para enfrentar a la delincuencia y devolverle a la sociedad la paz y la seguridad, todos los días.

”Hay estrategia para recuperar la seguridad. Todos los días de manera intensa, por lo menos en la mañana de dos a tres horas diarias durante todo el día atiendo casos específicos de cada tema.

”El gobernador de Puebla es un profesional en materia legislativa del tema de seguridad, y de manera práctica, porque conozco de cada acción, de cada operativo, hemos construido todo un mapa delincuencial en Puebla, con el cual tomamos acciones.

—¿De acuerdo a esta estrategia, a lo que pláticas con los expertos, en qué tiempo el poblano empezará a sentirse más seguro?

—“En este mismo mes; por cierto, a partir de agosto que fue cuando ya soy gobernador, los índices delincuenciales han bajado, subieron hasta el mes de julio enormemente, pero a partir de que somos gobierno empezaron a bajar.

”Sin embargo, reconoció que, aunque haya índices más bajos, la percepción aumenta por un hecho, lo que le importa la gente y tienes razón, ¿qué le importa que le digan que bajo el índice si hay hechos cruentos, que le impacta en su percepción.

”En un mismo mes tenemos percepciones que pueden bajar hasta 10% en el índice delictivo y automáticamente tiene que haber condiciones de mayor seguridad en la convivencia social.

”Si nos vamos a las causas, nunca vamos a ganarle a la delincuencia, entre más policías allá va haber más combate a la delincuencia”, aseguró Barbosa Huerta.

“Vamos empezar a hacer toda una estrategia de combate a la delincuencia a las causas desde la sociedad”, señaló.

—¿Encontraremos una Puebla segura durante el sexenio de Miguel Barbosa?

“Claro que si vamos hacer esfuerzos permanentes, lo hago diario, estamos en un combate de frente y sin temores en contra de los criminales, pero necesitamos hacer la estrategia del combate desde las causas”.

Transporte sin chances

—¿Va a haber esa firmeza en el gobierno para retirar concesiones a quien no cumpla?

—“Primero se aplicarán los acuerdos y aplicar la ley, quien no haya actualizado sus unidades de transporte colectivo a lo que se comprometieron, (…) habrá operativos para poder recogerlas y habrá el inicio de un proceso de cancelación de la concesión, sin distingo.

”Están acostumbrados, muchas agrupaciones a presionar todo el tiempo, quienes han hecho desplegados son los mismos que siempre estuvieron en contra de todo. Son los que recibieron concesiones irregulares, ya se le revisará”.

—¿No se colapsará el transporte?

—“No, la mayoría está de acuerdo y tienen un acuerdo con el gobierno de cumplir y estoy seguro de quienes no hayan cumplido están en proceso de hacerlo, pero no va a haber plazos”.

En cuanto a las unidades piratas, señaló que ya se trabaja en una iniciativa de ley para tipificarlo como delito. “Se recogerá el vehículo y será instrumento del delito, y él que maneja se vuelve sujeto de delito, eso es diferente y nos vamos nosotros a dar marcha atrás”, advirtió nuevamente.

El palenque y plaza de toros

—Tú hiciste la declaración de tu interés de que Puebla tenga un palenque digno y una plaza de toros.

— “Para mí es un tema de infraestructura, Puebla es una gran ciudad que debería tener infraestructura para todos, incluyendo para este asunto de la fiesta brava o para eventos masivos, para conciertos, me explico.

”Tener una plaza de toros de tablas no se me hace digno para una ciudad como Puebla, yo tengo un gusto por la fiesta como lo digo de manera abierta, pero no promuevo el gusto por ella y respetó a quién no le gusta”.

Desde niño, dijo, “veía junto a su abuelita las corridas de televisión trasmitidas en los años 60. Pero yo no promuevo el gusto por los toros, yo respeto a quien considera que es maltrato animal, me explico, es una situación de gusto personal Y una parte de cultura que se tiene, respeto mucho la modernidad de pensamiento que considera que debe desaparecer.

”Para mí el tema de una plaza de toros significa infraestructura, para llevar a cabo eventos de todo como conciertos”. (Jorge Castillo)