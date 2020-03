Que alguien explique. ¿No se supone que la llegada a la dirección de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de Gerardo Mejía Granados, tenía como meta principal que la corporación ingresara al nuevo sistema policial?, ¿Que se iba a tratar de una real policía investigadora?

Se esperaban reajustes en los mandos, desaparición de cargos y otros cambios que ameritaron incluso la salida de Juan Luis Galán Ruiz, como director.

Pero hasta el momento todo no solo sigue igual en los mandos, sino que además empeoró, como ocurre con Arturo González Rojas, conocido como "Comandante Oso", aún inspector general metropolitano de la AEI, que presume ya fue ratificado de su cargo.

El servidor público debe tener un record especial de errores y abusos dentro de la corporación, entre los que se encuentran allanamientos de domicilios, detenciones injustificadas, al margen de la ley, además de los abusos contra sus su subalternos.

Este comandante, con clave "Platino Centro", ha dejado correr el rumor de que está con el trámite para no perder el cargo de comandante o "platas", en clave, que sus "amigos" no deben preocuparse y que a enemigos o a quienes no les cae, les va a ajustar cuentas.

González Rojas debió de haber hecho una "promesa de sangre", para seguirse sosteniendo su cargo, y no le extrañe que en esa promesa se encuentre la de traicionar a sus antiguos jefes revelando los secretos que los llevaron a llenarse los bolsillos de dinero.

Así paga el Diablo a sus...

En Santa Clara, un infierno

La tarde del jueves 12 de Marzo, un aparatoso incendio alertó a los vecinos de la comunidad de Santa Clara, en el Periférico y la 24 Sur, se trató de un predio donde estaban resguardados vehículos decomisados por el Gobierno de Puebla, que contenían en su mayoría gasolina robada o "huachicol".

El incendio que se alcanzó a ver por todo el territorio poblano, alcanzó a cuatro viviendas que se encontraban cerca y que quedaron reducidas a cenizas, con todo y valores y por fortuna sin pérdidas humanas que lamentar.

Aunque aún se desconoce el motivo del siniestro, se sabe que en ese predio, el propietario o los encargados no contaban con las más mínimas medidas de seguridad para controlarlo y todos los vehículos quedaron calcinados.

Se deben investigar no sólo las causas que originaron el siniestro que afectó a 4 familias en su patrimonio, sino además qué tipo de acuerdos existen entre los propietarios de estos corralones, que ni siquiera se les inspecciona para saber con cuáles medidas de seguridad cuentan.

Son verdaderas bombas de tiempo.

