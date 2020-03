El Coronavirus traerá, como lo hemos dicho, muchos retos, algunos de ellos los tendremos que sortear cada uno, quedándonos en nuestras casas, lavándonos las manos constantemente y comprando sólo lo que necesitemos para subsistir.

Sin embargo, hay otros daños colaterales donde las manos de la sociedad no alcanzarán, por ejemplo la crisis económica que ya comienza a dar síntomas o el orden público. Hoy quiero referirme en concreto a la seguridad pública.

Las áreas de Protección Civil y Seguridad Pública son dos espacios que ningún gobierno por pequeño o grande que sea, puede cerrar. Para esas direcciones, secretarías o dependencias, no existen horarios de oficina ni días de asueto, nunca pueden bajar la cortina.

El fantasma de los saqueos que hace dos años paralizó a las tiendas de autoservicio en Puebla capital y en gran parte del país, nuevamente se hizo presente.

Las cadenas de fake news que se propagan como fuego, de teléfono en teléfono a través de whats app, alimentaron a ese fantasma y el miedo regresó tanto a los consumidores, como a los gerentes de las cadenas comerciales.

Afortunadamente en Puebla capital, con estrategia e inteligencia, se pudo encontrar a la persona que se encargó de esparcir el rumor y detenerla.

Aunque no será el único caso, sí es muestra de la importancia de aplicar todo el peso de la ley a los autores de la apología del delito o para decirlo en palabras simples, a quienes se encargan de desestabilizar.

Tras el anuncio federal para reforzar las medidas de confinamiento ante la pandemia por el Coronavirus, la presencia de uniformados y patrullas en las calles de Puebla será más que necesaria.

En la capital poblana, como en casi todo el territorio mexicano, la inseguridad era, hasta antes de la llegada del Covid 19, el tema que acaparaba las portadas de los medios.

De ahí que las autoridades municipales, estatales y hasta federales, tendrán la obligación de trabajar de manera conjunta y sin simulaciones, para brindar seguridad a los pocos, cada día menos, poblanos que aún tienen que salir, ya sea para ir a comprar provisiones o bien, para trabajar.

Aunque es previsible que durante los próximos días, la mayor atención mediática y de la sociedad se concentrará en el avance de la pandemia en nuestro país, a la distancia, los poblanos también evaluarán en las urnas, en 2021, el trabajo de las autoridades en materia de seguridad.

#QuédateEnCasa

Ayer por la mañana se informó que en Puebla ya existen casos de contagio comunitario, es decir, comenzó una fase donde el número de infectados con Covid 19 incrementará de manera exponencial.

Lo hemos repetido muchas veces, la mejor manera de librar esta batalla será quedándonos en nuestras casas, no visitar a los familiares, no vacacionar, no insistir en salir a hacer ejercicio, en resumen: evitando a toda costa salir.

En este confinamiento apostemos por lo virtual. Muchas cosas hoy pueden y deben hacerse a distancia: el teletrabajo, el consumo local a través de aplicaciones o llamadas telefónicas, los pagos bancarios, etcétera.

En la medida en que cada uno sea responsable y obligue a sus familiares a serlo, podremos “aplanar la curva” de contagios, daremos oportunidad a los médicos de no saturar los servicios de sanidad y con suerte, si logramos aplazar los contagios, hasta un fármaco efectivo será descubierto. Todo está en nuestras manos.