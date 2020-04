Cierto y queda bien dicho: La Fiesta lidia con templanza y poder a “Cobid” errado a fuego con el número “19”. Inició la Plaza de Santander fueron luego Vista Alegre en Bilbao y “Las Ventas del Espíritu Santo” en Madrid, Catedral Mundial del toreo; Castellón, Sevilla, Albacete, Zaragoza también se sumaron a la muy encomiable iniciativa de poner Respiradores, Ventiladores y equipos de Reanimación Cardío - Pulmonar a disposición del Ministerio de Sanidad, han seguido Murcia con 3 respiradores, de esta manera con este beau geste, el equipamiento de Respiración asistida y de Reanimación de la las enfermerías de las Plazas de toros continúan en su loable labor de salvar vidas. Y no solamente el equipo médico, las instalaciones todas, Quirófanos, camas de internamiento y áreas con camillas han sido puestas a la orden de Sanidad. En Lima, Perú, la centenaria Plaza de Acho ha sido toldada y recibe cientos de pacientes encamados y ya en tratamiento.

Las Casas de Sastrerías de Toreros, también aportan su importante colaboración y se han puesto a elaborar de manera intensiva en sus talleres vestimenta de protección; batas tipo quirúrgico, gorros y cubre-bocas que ahora se cortan y confeccionan en esos talleres en telas de llamativos e intencionalmente seleccionados colores: “Nazareno, “Obispo” y “Verde Esperanza”. Vemos una estampa inusual y hermosa de un taller de confección de ropa de torear en este muy artesanal trabajo, y en el recuadro inferior de la foto el detalle de un más que artesanal bellamente elaborado cubre-bocas en color “Grana”.

Y aquí en nuestro México, mientras algunos empresarios, apoderados y gente del toro se truenan los dedos. Muchos son los que su dinero invierten en alimento de toros, granos, cebada, alfalfa achicalada y demás forrajes que el campo requiere, y los otros gastos de oficina…y sin malicia alguna no han de faltar quienes ven estas suspensiones como un relax, para contener aquellos latosos que pretenden seguir viviendo de la historia de pedir “una oportunidad”. Oportunidad que les ha sido dada y ha servido para demostrar que para toreros, nada más no funcionan: ni de entrega, prestancia, ¡ni estatura…torera! mientras que los más otros y de verdad que son muchos más, los que viven del puro cuento, empiezan a reventar de hambre; ¡Pues, si no hay Toros, no se puede vivir del cuento del Toro…! Aunque esto se vea muy controversialmente, pues los que del cuento viven; cuentean más que lo que torean. Ilustramos estas líneas con una Flor del Toro, así llamada y que crece en los desiertos. Pronto, en este desierto de incertidumbre en que vivimos habrá de florecer…¡La Flor del Toro!

Toca, por estos días, continuar esperando... el día llegará y entre los que vestirse de luces este año tendrán, esperamos a Ale Talavante quien en su Instagram ha publicado este bellísima foto de la intimidad de su casa, vistiéndose la ropa de torear. Esta, la vuelta a los ruedos este ya memorial 20 20 es una de las más esperadas. Nadie, nunca imaginó, ni pensamos que el año del regreso de figurones como Talavante y José Tomás anunciada esta para Nimes, Francia iban a ser echadas pa’ tras por las temerosas embestidas del bravo “Cobid 19”. En fin, ¡Ya Dios dirá!

Por ahora, nos despedimos hasta el jueves pasando Resurrección y van palabras en carta a Jorge Luis Borges: “…Tienes que disculparme de no haber ido anoche. Soy tan distraído que iba para allá y en el camino me acuerdo de que me había quedado en casa. Estas distracciones son una vergüenza y hasta me olvido de avergonzarme” firma: Macedonio Hernández.