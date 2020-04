Premian ausentismo legislativo

Reciben casi 83 mil pesos, sin embargo dos diputados decidieron suspender labores legislativas... y eso que sesionaban desde la comodidad de sus casas.

Nadie los va a apremiar ni con el pétalo de un reclamo público porque ambos carecen de base social, representados o votos. Su condición obedece al pago de cuotas que la imperfecta democracia contempla para los partidos políticos con registro. Dicho de otra forma, no representan a nadie.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador. Email:[email protected]