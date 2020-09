La buena vibra de Manzanilla

Llegó el momento de humanizar el modelo, dice en su misiva enviada por miles a la militancia panista, este personaje dual de la política local, llamado Fernando Manzanilla.

La duda asaltó a cuadros del panismo que mantienen desconfianza de Huerta Villegas por esa mácula: la influencia de Manzanilla Prieto en la vida interna de Acción Nacional. No perdonan por abiertamente atentatoria contra la vida interna de un partido que se reservó durante décadas el derecho de admisión a través de complejos mecanismos de aceptación, hasta que irrumpió el pragmatismo.

Llama la atención la información que puede llegar a poseer el diputado Partido Encuentro Social, Fernando Manzanilla Prieto sobre la lista de panistas registrados en el Comité Directivo Estatal de Genoveva Huerta , la dirigente a quien vinculan persistentemente con el ex titular de Gobernación.

