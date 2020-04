Desmemoria política

El sexenio del panista Rafael Moreno Valle fue el de la entrega de patentes de corso para delinquir y medrar al amparo de la impunidad. Nombres sobran.

La desmemoria no es colectiva, es otra lección que debería comenzar a entender. El pasado de oprobio sigue vivo, y nada innoble resultaría comenzar a valorar ofrecer una disculpa por el daño provocado por tanto forajido que aún anda suelto y que Genoveva Huerta prefiere guardar en el armario como parientes purulentos , llenos de infecciones vergonzantes.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador. Email:[email protected]