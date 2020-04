Las trampas de JJ (II)

JJ olvidó la máxima en política que obliga a la discreción cuando no se cuenta con los atributos del elefante: orejas grandes para escuchar el peligro, piel gruesa para resistir el ataque , y sobre todo, una cola corta para que nadie la pueda pisar.

Benefactor de un sistema corrupto, terminó por ser perdonado por su jefe de entonces, el ex gobernador fallecido junto con su esposa la gobernadora Martha Erika Alonso, a quien no dudó en lanzar vituperios por sus apetitos personales y políticos, desde la trinchera de la #4T.

Así quedó marcado el inicio del personaje en la función pública y la política que ahora grita frenético “al ladrón... al ladrón”, sorprendido en ese año como el funcionario que tomó lo que no era suyo. Así llegó la orden, directa: sepultar el expediente del vulgar robo .

No era entonces ni el asomo del hombre que vive una bonanza inmobiliaria como quedó debidamente documentado y nunca desmentido, en el trabajo publicado por el autor de la Parabólica y por el director de Intolerancia, Enrique Núñez, el 5 de noviembre de 2018 ( https://www.parabolica.mx/2018/politica/item/13036-vive-bonanza-inmobiliaria-jose-juan-espinosa ).

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.