Se han quedado los Santos y Sagrados Misterios en sus capillas guardados por algunos miembros de la cofradías; selectos cofrades, dueños de una tradición que se hereda por generaciones. Misterios motivo de gran culto por muchísimos años y que con enorme devoción han permanecido con cirios encendidos y en elevados porta-cirios para custodiarles. Sevilla, ha quedado con las puertas de los templos carradas a piedra y lodo y las calles albergando el silencio de la espera hasta un año entero. En la foto (FOTO 1) el Paso que portan los Cofrades de la Hermandad de la Trinidad, que hace gala de auténtica Catequesis Visual éste el Misterio del “Sagrado Decreto” en el que vemos a Dios Padre, decretando enviar a su hijo al mundo para la salvación del hombre. Cristo con los encapuchados, Hermoso dibujo de pocos y magistrales trazos a mano de Curro Vega. (FOTO 2, dibujo de Curro Vega)

Aquí, en México y fundamentalmente en San Luis Potosí, los toreros, miembros ellos de la Cofradía de la Soledad quienes por exactamente 59 años. Sí, por más de medio siglo, han salido a recorrer las calles potosinas en imponente Procesión y deslumbrante a la luz de las velas, llamada del “Silencio” en la que predomina el mucho silencio, que bien se puede escuchar; un silencio brotando más del alma, más sentimental que físico y que ha predominado este año al quedar en Capilla la Procesión sin salir. La solemne Procesión en la que toman parte activa desde su organización y promoción hasta formar unirse en sus filas: toreros, subalternos, ganaderos, gente del toro y aficionados muchos, todos de Nazarenos vestidos con enormes cucuruchos, cónicos y morados capuchones. Una gran tradición, la Procesión del Silencio, ahí en el San Luis Potosí, el San Luis de los Rivera, habiendo sido en vida Francisco “Curro” Rivera uno de sus más entusiastas promotores y protagonista, hoy la hereda y cumple con autenticidad la tradición su sobrino Fermín Rivera…no queda más que cantar con el poeta don Margarito Ledesma, que de por esas tierras era: ¡Hasta el año venidero / si Dios la vida nos presta!...el mismo Don Margarito remata: “sea Dios Nuestro Señor bien servido”.

Los peques, origen y causa de aquel grito y clamor “Sí, los niños a los toros” se han quedado en casa este año – los padres reportan que algunos han aprendido ya a escalar paredes y empiezan a caminar por los techos – en la permanencia obligada, no han salido a sorprenderse, mirar con fascinación los “pasos” sorprendidos por el brillar de las armas, espadas y lanzas – con una de ellas abrieron el costado de Cristo – y admirarse con las vestimentas, túnicas y capas de los Cofrades en sus marchas.

Mucha ámpula han levantado estas fotos y las que les son iguales: una punta de vacas visitan las Playas de Bolonia en Tarifa, Cádiz Fotos de DosMaresMagazyne. Gaspar Serrano y más, publicadas con el debido permiso y autorización de la vaca retinta para fotografiar a sus menores. ¡Que no son actuales…que no son de hoy!... ¡las vacas suelen hacer eso cuando no hay gente en las playas!, tal dicen los expertos, los muy aquerenciados y de permanente presencia en la Rs.Ss.; será el sereno. Lo que vale es el mensaje en las imágenes: las playas, al igual que las calles y plazas de toros vacías, sin gente y los becerros, futuros protagonistas de la Fiesta, al igual que sus madres disfrutando la tranquilidad que les brinda la ausencia de los contaminantes seres de cachucha y sombrero. (FOTO; Collage de DosMaresMagazyne)

Ya que líneas arriba citamos al poeta, cantor de la sabiduría del pueblo Don Margarito Ledesma, y en relación a lo que estamos viendo, toca despedirse con sus palabras: “pues es muy posible que se llegue el día/ en que todos seamos valiosos testigos. / ¿Testigos de qué? - ¡Pues de que ha de ser! / De todas las cosas que pueden suceder.