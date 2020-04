Manual para el destino final en tiempos de pandemia

Las víctimas mortales del coronavirus podrán ser inhumadas o cremadas, sin embargo deberá ser en un plazo breve, casi inmediato. Es una crisis de dimensiones inimaginables en materia de salud y económica.

En cuanto al féretro y destino final, el protocolo diseñado en el ISSSTE indica que “la disposición final del cadáver será preferiblemente mediante cremación. Cuando no se cuente con ese tipo de instalaciones en el territorio en donde ocurrió el deceso, se practicará la inhumación”.

El sólo hecho de conocer la existencia de un manual que norma el manejo de víctimas mortales que hasta antes de la navidad de 2019 no conocíamos con detalle en México vuelve a ubicarnos en el pináculo de una crisis de dimensiones inimaginables en materia de salud, económica y, ahora lo sabemos, hasta de asimilar la muerte desde una perspectiva menos esotérica, cultural y folclórica y si como un hecho cierto.

De acuerdo con este documento, “en todo momento debe prevalecer el respeto y la compasión humana por las personas que han perdido a un ser querido. No se debe tolerar cualquier actitud que discrimine o estigmatice al fallecido y su familia derivado del diagnóstico”.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.