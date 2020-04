Legisladores de vergüenza

Internet supone nuevos paradigmas y una clase política más capacitada. A los oportunistas los exhibe como tal, a los ignorantes los magnifica.

En internet también se exhibió como ignorante, y mentiroso durante la sesión que presidió la panista Mónica Rodríguez. Acusó a Gabriel Biestro , su ex compañero de bancada de complotar para tirar la señal de wifi e interrumpir la sesión que se efectuaba a través de la plataforma zoom

No fue el único, detrás quedó el señor de los azotes y la autoinmolación política, el ‘hombre libre’ y perseguido José Juan Espinosa, del Partido del Trabajo y a quien cada vez le surgen más escándalos de corrupción y traiciones.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.