De cómo todo cambió en Solución Total, la firma de Eukid N.

Como patrón Eukid N. resultó muy malo, pues decidió despedir a las dos terceras partes de sus empleados, argumentando la contingencia del Coronavirus. Su firma ha recibido contratos millonarios.

Por supuesto, en aquel entonces, las denuncias y los exhortos legislativos no progresaron, pero hoy las cosas son muy distintas. Algunos le llaman karma.

Y a la PGR “que concluya la investigación contra Eukid Castañón por lavado de dinero , iniciada el año pasado y de la cual no hay resultados… Se solicita al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que audite a la empresa Solución Total, de Eukid Castañón, que f actura más de 100 millones de pesos al año sin que su trabajo justifique tal elevados ingresos”.

No sólo eso, sino que además redujo el suelo a la mitad . La plantilla laboral de esta empresa, a la que recién este lunes se le permitió ausentarse para trabajar en línea, se ha visto más de una vez en controversias por los millonarios contratos que, sin justificación profesional alguna, ha recibido de algunos gobiernos.

