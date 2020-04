Rosario de delitos en el baúl ministerial

El día que detuvieron a Eukid N., no estaba solo. Su cómplice, una mujer de 30 años, piel blanca y ojos claros, se dio a la fuga. Ella ya está en la mira de la autoridad.

Si como ha dicho el reportero, las grabaciones llevan a la conclusión de que la acusación más grave no ha sido aún imputada, pues podría implicar responsabilidad penal de carácter federal.

Para no pocos resulta extraño que se haya dejado atrapar por los elementos de la Fiscalía General del Estado, más aún si como presumía a no pocos interlocutores, había tenido en sus manos la operación de un presidenciable.

Si acaso se sabe que se trata de una mujer de unos 30 años de edad de piel blanca y ojos claros que se dio a la fuga en cuanto supo de la detención del ex operador del fallecido senador por el Partido Acción Nacional, el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

La detención de Eukid N., el 18 de marzo ofrece más dudas que certezas. Si acaso se sabe que pudo haber incurrido en el delito de extorsión, pero no es el único y que en ese afán lo acompañaba otra persona que es buscada por la Fiscalía General del Estado.

