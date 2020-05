La utopía de la decencia

¿Pueden los gatos enfermar de Coronavirus?, ¿Por qué no hay una vacuna de jabón? y hasta la urgencia de acabar con la pandemia antes del 8 de mayo; fueron las preguntas a Gatell este Día del Niño.

La madurez no siempre deriva de la edad de las personas y que el mundo podría ser hoy más habitable si todas y todos tuviéramos la capacidad de conducirnos con más decencia y sentido común como nos lo demostró la noche de este jueves ese cúmulo de niñas y niños que se llevaron la noche.

Otra pequeña preguntó con sentido común sobre el riesgo que contraen los murciélagos , ante la versión extendida en el mundo sobre esos rodadores como culpables de la pandemia. La pregunta tenía lógica, pues narró que en su casa había un árbol en el que anidaban murciélagos: ¿si me tocan me contagio?

Escuchó López-Gatell a la niña decir que resolver el problema del virus en el país debe suceder a más tardar el 7 de mayo, pues el 8 del mismo mes era su cumpleaños y la fiesta no puede esperar.

“Si el jabón mata el virus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón?”, lanzó una voz infantil y el vocero respondió igual, con imaginación y empatía . Porque además, en ningún momento nadie soltó expresión de risa que pareciera mofa o burla ante los participantes.

En todo este tiempo, desde que se declaró la contingencia sanitaria por la pandemia no habíamos visto un escenario tan gozoso como el de niñas y niños preguntar a quién para unas es objeto de admiración, incluso varonil, y para otros blanco de escarnio como el subsecretario Hugo López-Gatell.

Fernando Maldonado es periodista y director de Parabólica.MX, fundado en 2015. Co-autor de la investigación de The New York Times 'CyberWar in Sale' en 2016 sobre los mecanismos de espionaje político en México. Ha sido reportero en Notimex, La Crónica de hoy y TV Azteca. Columnista en Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, SinEmbargo.MX, Síntesis, y E-Consulta.com. Ha sido conductor de noticias en TV Más de Veracruz, TV Azteca, Televisión Mexiquense. Productor y conductor de radio en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, del que fue fundador.