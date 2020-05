La organización de los Calderón, a la deriva

Los Calderón-Hinojosa, Felipe y Luis María (Cocoa) han estado vinculados permanentemente a grupos delictivos, como ocurrió en Michoacán.

En medio de este contexto en el que se refuerza la idea de la existencia de una relación entre el ex presidente de México con la delincuencia organizada a través del imputado en Nueva York, Genaro García Luna, está la vertiente política.

La información publicada en el semanario Proceso, con la entrevista a la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en la que afirma que “el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa” es pertinente por varias razones.

No sólo porque pudo haber consentido las actividades criminales del ex secretario de Seguridad Pública, detenido en Texas y llevado a una corte federal en Nueva York, sino por haberlas ignorado, pues al fin y al cabo, la omisión también denota responsabilidad penal.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa tendrá muchos más problemas en el futuro, de los que ha tenido que enfrentar por las múltiples acusaciones que han surgido desde que Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos, acusado de tener vínculos con cárteles de narcotraficantes en el sexenio 2006-2012.

